全球OTT獎揭曉！鍾欣凌頒獎給林廷憶…《化外之醫》奪最佳亞洲內容

記者陳芊秀／綜合報導

南韓「全球OTT獎」（Global OTT Awards）昨日（25）晚間於釜山電影殿堂舉行頒獎典禮。其中台灣作品表現亮眼，公視戲劇《化外之醫》勇奪最佳亞洲內容獎，而《影后》林廷憶與《善意的競爭》南韓女星鄭受彬共同奪下最佳女新人獎，本屆最佳男女主角則分別由日本「鹽系男神」坂口健太郎以《愛過之後來臨的》、以及南韓女星朴恩斌以《狂醫魔徒》奪得。

▲2025全球OTT獎頒獎禮眾星雲集。（圖／翻攝自YouTube／k_streaming_festival）

本屆頒獎典禮主持人是由《非常律師禹英禑》朱鐘赫搭檔主播李惠星。來自台灣的人氣明星擔任頒獎人，鍾欣凌與張榕容一起揭曉新人獎，包括男新人獎是《機智住院醫生生活》姜有皙，女新人獎是鄭受彬與林廷憶，台灣觀眾追看直播，目睹鍾欣凌頒獎給林廷憶的一幕大呼感動，兩人在《影后》正是演經紀人與新人演員，林廷憶以流暢英語致詞，令人印象深刻。

▲林廷憶與鄭受彬全球OTT奪最佳女新人獎，頒獎人之一鍾欣凌頒獎給林廷憶。（圖／翻攝自YouTube／k_streaming_festival）

▲林廷憶與鄭受彬全球OTT雙奪最佳女新人獎。（圖／翻攝自YouTube／k_streaming_festival）

曾敬驊與廉惠蘭搭檔頒發最佳男女配角獎項，且吳正世以反派角色的《健將聯盟》強壓《苦盡柑來遇見你》「哈西大叔」崔大勳出線，而廉惠蘭繼去年《假面女郎》，再憑《苦盡柑來遇見你》連莊最佳女配角，曾敬驊看到得獎名單時以為自己看錯，忍不住「欸」了好幾聲，主持人朱鐘赫衝上來幫忙救場，確定是廉惠蘭獲獎，成為頒獎禮的意外插曲。

▲曾敬驊與廉惠蘭搭檔頒發最佳男女配角獎，一度以為看錯，朱鐘赫上前一起確認，得主正是一起頒獎的廉惠蘭。（圖／翻攝自YouTube／k_streaming_festival）

壓軸的影帝影后由林依晨揭曉，最佳男主角是《愛過之後來臨的》的坂口健太郎，打敗同屆入圍的《難哄》白敬亭，且得獎感言特地用韓語表達，全場尖叫聲超大，顯見爆紅南韓後的的超高人氣。最佳女主角是《狂醫魔徒》的朴恩斌，她在劇中飾演又瘋又狂的天才醫生，擊敗《苦盡柑來遇見你》IU、《未知的首爾》朴寶英等勁敵，得獎時不忘感謝對手演員薛景求、以及粉絲的支持。

▲林依晨揭曉影帝影后。（圖／翻攝自YouTube／k_streaming_festival）

▲坂口健太郎奪最佳全球OTT男演員獎。（圖／翻攝自YouTube／k_streaming_festival）

▲朴恩斌奪全球OTT最佳女演員獎。（圖／翻攝自YouTube／k_streaming_festival）

來自大陸的白敬亭、白鹿分別在視帝后敗北，但雙雙拿下粉絲票選的觀眾票選獎。白鹿因工作缺席頒獎典禮，由導演代領，白敬亭則以一身黑西裝造型現身，宛如「桑延」再現。他獲獎致詞：「很榮幸透過表演的方式分享給大家，非常感謝喜歡《難哄》的觀眾朋友，因為《難哄》我收到很多愛，希望大家的生活可以好好愛自己。你們值得更好的。」

▲白敬亭奪觀眾票選獎。（圖／翻攝自YouTube／k_streaming_festival）

【亞洲內容及全球OTT大獎 得獎名單】

最佳創意

《苦盡柑來遇見你》／Netflix／南韓

最佳OTT原創

《血謎拼圖》／Disney+／南韓

最佳亞洲內容

《化外之醫》／公視／台灣

最佳女主角

朴恩斌／《狂醫魔徒》／Disney+／南韓

最佳男主角

坂口健太郎／《愛過之後來臨的》／Coupang Play／日韓合拍

最佳女配角

廉惠蘭／《苦盡柑來遇見你》／Netflix／南韓

最佳男配角

吳正世／《健將聯盟》／SLL／南韓

最佳編劇

林恦賰／《苦盡柑來遇見你》／Netflix／南韓

最佳導演

姚曉峰／《北上》／愛奇藝／中國大陸

最佳男新人

姜有皙／《機智住院醫生生》／南韓

最佳女新人

鄭受彬／《善意的競爭》／STUDIO X+U (LG U+)／南韓

林廷憶／《影后》／Netflix／台灣

最佳新星

史彭元／《借命而生》／愛奇藝／中國大陸

李受炫／《家族計劃》／Coupang Play／南韓

觀眾票選

白敬亭、白鹿／《難哄》／優酷／中國大陸

最佳原創歌曲

Ado《Elf》／《誰看見了孔雀在跳舞？》／TBS／日本