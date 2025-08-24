《艾蜜莉在巴黎》47歲副導演片場倒地猝逝！醫護人員現場急救無效

記者陳芊秀／綜合報導

Netflix熱門影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第五季正準備迎接殺青，不料卻在義大利威尼斯片場傳出憾事。該劇47歲副導演狄亞哥波瑞拉（Diego Borella），於當地時間21日晚間拍攝最後一場戲時，在片場突然倒地，經搶救後仍宣告不治，疑似因心臟病發作猝逝，震驚各界。

▲《艾蜜莉在巴黎》第5季拍攝中，傳出47歲副導演片場倒地猝逝。（圖／翻攝自X）

就在噩耗傳出前，《艾蜜莉在巴黎》女主角兼製作人莉莉柯林斯（Lily Collins）才在發文社群平台分享幕後花絮，形容這趟拍攝旅程「充滿快樂」。據外媒報導，這起死亡意外發生地點在威尼斯的丹尼利酒店，醫護人員於晚間6點42分趕抵並施以心肺復甦術，但最終仍在晚間7點30分宣告不治，無力回天。

▲《艾蜜莉在巴黎》副導演狄亞哥波瑞拉（Diego Borella）疑似因心臟病發作，救護人員趕抵現場搶救無效。（圖／翻攝自X）

意外發生後，《艾蜜莉在巴黎》第五季最後一集的拍攝工作一度宣告暫停，以悼念這位義大利導演。不過，Netflix方面仍預計，全季10集的內容將會如期在今年12月18日上線。

狄亞哥波瑞拉出生於威尼斯，以其在電影和電視領域的豐富職業生涯而聞名。他的專業訓練使他走遍羅馬、倫敦和紐約，並在這些地方發展了自身的才華。