ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

楊宗緯出意外「墜落2公尺舞台」
七夕情人節倒數不踩雷禮物清單
李雅英缺席應援首露面！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

楊宗緯 吳宗憲 謝震廷 范姜 許凱 趙晴 王識賢 林采緹

李燕升格CEO七週年…親揭「報考政戰學校」　看消防員救災淚崩！

記者黃庠棻／台北報導　

台劇女神兼KOCSKIN克麗詩黛創辦人李燕在事業發展亮眼之餘，長年默默投入公益。自112年起擔任新北市消防大使，協助推廣火災預防、緊急救護，並兼任消防分隊顧問，持續關懷消防人員的值勤辛勞。適逢品牌七週年，她再度加碼捐贈電動車火災救災設備予新北市消防局。

▲李燕升格品牌CEO七週年，公益捐贈不間斷。（圖／KOCSKIN克麗詩黛提供）

▲李燕升格品牌CEO七週年，公益捐贈不間斷。（圖／KOCSKIN克麗詩黛提供）

李燕表示近年電動車火災事故頻傳，但並非每個分隊的裝備都齊全，鋰電池火災更是最難撲滅，因此特別依消防局需求捐助最迫切需要的器材，盼能為第一線人員提供更安全的保障。消防局也特別表達感謝，局長陳崇岳 親頒感謝狀，肯定她多年公益。被問到累計捐贈金額時，李燕淡淡一笑說「沒有特別去計算，這種微薄的付出哪有什麼值得計算的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李燕升格品牌CEO七週年，公益捐贈不間斷。（圖／KOCSKIN克麗詩黛提供）

▲李燕升格品牌CEO七週年，公益捐贈不間斷。（圖／KOCSKIN克麗詩黛提供）

回憶多年前，李燕曾在新聞看到消防員冒險救災的畫面，當下被觸動而激動落淚，她馬上主動聯繫消防分隊，從此和消防員結下深厚情誼。她常到消防隊和隊員聊天，聽他們分享救災故事，每逢農曆年還會特地準備年夜飯，陪著消防員一起圍爐，並發送小紅包表達心意。

對此，李燕嚴肅表示其實自己很期待有機會演出這些守護社會的角色「不管是警察、軍人、消防員，我都很希望在戲劇裡挑戰演出。」她甚至透露，學生時期曾報考政戰學校，因分數不足落榜「如果當時考上，現在說不定就是軍人了！」先前在追《火神的眼淚》台劇時，她更直呼「我當然有看！每一集都哭瞎！」

▲李燕升格品牌CEO七週年，公益捐贈不間斷。（圖／KOCSKIN克麗詩黛提供）

▲李燕升格品牌CEO七週年，公益捐贈不間斷。（圖／KOCSKIN克麗詩黛提供）

苦熬多年，KOCSKIN克麗詩黛終於開出佳績，獲得各界肯定，但李燕坦言自己並非專業經理人「我只給自己59分，不及格，雖然還沒做到心目中的標準，但我願意一步一步慢慢學」，強調品牌七年來始終秉持「速效、安全、有感、平價」的精神，希望打造人人用得起、真正有效的保養品。

▲李燕升格品牌CEO七週年，公益捐贈不間斷。（圖／KOCSKIN克麗詩黛提供）

▲李燕升格品牌CEO七週年，公益捐贈不間斷。（圖／KOCSKIN克麗詩黛提供）

多年來品牌也與「一起夢想公益協會」合作，李燕相信「經營品牌要認真，回饋社會更要認真」。談到第七年的心境，她直言挑戰比以往更多，「像是直播常被限流，很多人看不到內容，其實也會覺得很困擾。」即便如此，她仍積極嘗試，增加直播場次、與不同社群合作，「希望把觸角延伸到更多原本覺得不可能的地方。」

▲李燕升格品牌CEO七週年，公益捐贈不間斷。（圖／KOCSKIN克麗詩黛提供）

▲李燕升格品牌CEO七週年，公益捐贈不間斷。（圖／KOCSKIN克麗詩黛提供）

近年來，李燕將更多心力投入 KOCSKIN克麗詩黛 經營，演藝作品雖比過去少了許多，但她直言並不後悔「人生沒有後悔這件事，因為後悔已經來不及了，既然做了決定，就要好好把它完成。」從台劇女神到品牌CEO的轉換，是一段辛苦卻收穫滿滿的過程，「我覺得很值得。」她相信這份全心投入不僅成就了品牌，也讓她能持續支持消防公益。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李燕

推薦閱讀

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

8小時前

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

16小時前

楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

4小時前

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

8/22 18:26

沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土「帶回去灑公園」爆笑對話破千萬朝聖

沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土「帶回去灑公園」爆笑對話破千萬朝聖

3小時前

許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！　疑雙劈腿對話流出

許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！　疑雙劈腿對話流出

11小時前

快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了

快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了

17小時前

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

23小時前

王識賢坦承《家後》原是寫給他　送給江蕙被笑是傻瓜

王識賢坦承《家後》原是寫給他　送給江蕙被笑是傻瓜

13小時前

楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！　痛苦送醫畫面曝…全場嚇壞

楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！　痛苦送醫畫面曝…全場嚇壞

12小時前

王星越登山直播突然一直哭！「無言直掉淚」全網嚇翻…團隊急聯繫

王星越登山直播突然一直哭！「無言直掉淚」全網嚇翻…團隊急聯繫

1小時前

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」又認：想抱久一點　網友怒批不OK

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」又認：想抱久一點　網友怒批不OK

1小時前

熱門影音

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
虞書欣爆霸凌

虞書欣爆霸凌
楊洋靠超強武打戲再翻紅　曝嚴重腿傷：需復健一輩子

楊洋靠超強武打戲再翻紅　曝嚴重腿傷：需復健一輩子
曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
《母胎單身》志受首認　「有試著和勝理交往」

《母胎單身》志受首認　「有試著和勝理交往」
曾馨瑩澄清申報名牌包抱怨事件

曾馨瑩澄清申報名牌包抱怨事件
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這

見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這
蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

看更多

【無照男害命】台中28歲男等紅燈被撞飛亡

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

還不是雞蛋！權恩妃暴瘦到41kg「靠鵪鶉蛋＋優格」　引網擔憂

19分鐘前20

《艾蜜莉在巴黎》47歲副導演片場倒地猝逝！醫護人員現場急救無效

43分鐘前30

李燕升格CEO七週年…親揭「報考政戰學校」　看消防員救災淚崩！

1小時前113

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」又認：想抱久一點　網友怒批不OK

1小時前95

王星越登山直播突然一直哭！「無言直掉淚」全網嚇翻…團隊急聯繫

2小時前70

13歲愛犬胃癌離世！米可白收「真毛擬真公仔」秒落淚：是我的錢錢

3小時前20

沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土「帶回去灑公園」爆笑對話破千萬朝聖

3小時前22

8月24日星座運勢／天秤座進入熱戀期　處女財運結果不如預期

4小時前1329

楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

8小時前1138

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光
    8小時前2238
  2. 吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福
    16小時前161
  3. 楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳　主辦方發聲
    4小時前2629
  4. 《角頭》全裸戲20位女優背景曝光
    8/22 18:264245
  5. 沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土…爆笑對話破千萬朝聖
    3小時前4
  6. 許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！
    11小時前143
  7. 快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了
    17小時前223
  8. 和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光
    23小時前189
  9. 王識賢坦承《家後》原是寫給他送給江蕙
    13小時前14
  10. 楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！
    12小時前3015
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合