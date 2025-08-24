李燕升格CEO七週年…親揭「報考政戰學校」　看消防員救災淚崩！

記者黃庠棻／台北報導

台劇女神兼KOCSKIN克麗詩黛創辦人李燕在事業發展亮眼之餘，長年默默投入公益。自112年起擔任新北市消防大使，協助推廣火災預防、緊急救護，並兼任消防分隊顧問，持續關懷消防人員的值勤辛勞。適逢品牌七週年，她再度加碼捐贈電動車火災救災設備予新北市消防局。

▲李燕升格品牌CEO七週年，公益捐贈不間斷。（圖／KOCSKIN克麗詩黛提供）

李燕表示近年電動車火災事故頻傳，但並非每個分隊的裝備都齊全，鋰電池火災更是最難撲滅，因此特別依消防局需求捐助最迫切需要的器材，盼能為第一線人員提供更安全的保障。消防局也特別表達感謝，局長陳崇岳 親頒感謝狀，肯定她多年公益。被問到累計捐贈金額時，李燕淡淡一笑說「沒有特別去計算，這種微薄的付出哪有什麼值得計算的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李燕升格品牌CEO七週年，公益捐贈不間斷。（圖／KOCSKIN克麗詩黛提供）

回憶多年前，李燕曾在新聞看到消防員冒險救災的畫面，當下被觸動而激動落淚，她馬上主動聯繫消防分隊，從此和消防員結下深厚情誼。她常到消防隊和隊員聊天，聽他們分享救災故事，每逢農曆年還會特地準備年夜飯，陪著消防員一起圍爐，並發送小紅包表達心意。

對此，李燕嚴肅表示其實自己很期待有機會演出這些守護社會的角色「不管是警察、軍人、消防員，我都很希望在戲劇裡挑戰演出。」她甚至透露，學生時期曾報考政戰學校，因分數不足落榜「如果當時考上，現在說不定就是軍人了！」先前在追《火神的眼淚》台劇時，她更直呼「我當然有看！每一集都哭瞎！」

▲李燕升格品牌CEO七週年，公益捐贈不間斷。（圖／KOCSKIN克麗詩黛提供）

苦熬多年，KOCSKIN克麗詩黛終於開出佳績，獲得各界肯定，但李燕坦言自己並非專業經理人「我只給自己59分，不及格，雖然還沒做到心目中的標準，但我願意一步一步慢慢學」，強調品牌七年來始終秉持「速效、安全、有感、平價」的精神，希望打造人人用得起、真正有效的保養品。

▲李燕升格品牌CEO七週年，公益捐贈不間斷。（圖／KOCSKIN克麗詩黛提供）

多年來品牌也與「一起夢想公益協會」合作，李燕相信「經營品牌要認真，回饋社會更要認真」。談到第七年的心境，她直言挑戰比以往更多，「像是直播常被限流，很多人看不到內容，其實也會覺得很困擾。」即便如此，她仍積極嘗試，增加直播場次、與不同社群合作，「希望把觸角延伸到更多原本覺得不可能的地方。」

▲李燕升格品牌CEO七週年，公益捐贈不間斷。（圖／KOCSKIN克麗詩黛提供）

近年來，李燕將更多心力投入 KOCSKIN克麗詩黛 經營，演藝作品雖比過去少了許多，但她直言並不後悔「人生沒有後悔這件事，因為後悔已經來不及了，既然做了決定，就要好好把它完成。」從台劇女神到品牌CEO的轉換，是一段辛苦卻收穫滿滿的過程，「我覺得很值得。」她相信這份全心投入不僅成就了品牌，也讓她能持續支持消防公益。