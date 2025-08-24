快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

▲楊宗緯驚傳摔落舞台。（圖／翻攝自微博／楊宗緯）

記者翁子涵／綜合報導

歌手楊宗緯昨晚（23日）於出席在青海省西寧市的演出驚傳意外，他深情演唱到一半時，卻突然在舞台踩空，從約2公尺高處重摔落地，現場更瞬間傳出巨大撞擊聲，嚇壞所有觀眾，突如其來的變故，讓全場氣氛凝結，也讓粉絲憂心不已，引來一片騷動，傷勢狀況更是眾說紛紜，稍早楊宗緯也親上火線，在微博發文回應。

楊宗緯稍早親自發文報平安，感性寫道：「我是宗緯，我沒事，讓你們擔心…哎唷…我真不好意思…」他表示目前狀況良好，更不忘幽默祈求媽媽不要看熱搜，他透露事發第一時間，西寧主辦方與醫護人員第一時間協助，「第一時間攜擁著我，一步一步坐上救護車，車上的醫護人員將我雙手緊握，時刻都投以最關懷的眼神，不斷地檢視我的狀況，讓我安心。」

楊宗緯除了對團隊感到心疼，更多是對各界關愛的感激，他強調：「我真的受到大家好多的照顧，好好的照顧，我們都要好好的，所以請放心，我會好好的。」長文告白讓歌迷懸著的心終於放下，紛紛湧入留言打氣，期待他能好好休養，早日重返舞台。

事實上，事發當時，楊宗緯身體突然側身墜落，有目擊者拍到他被工作人員緊急攙扶離場，儘管勉強站立，他臉上明顯痛苦，幾乎無法自行行走，據悉楊宗緯隨即送醫治療，後續演出由實力派歌手彭佳慧接替完成。

