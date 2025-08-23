李雅英缺席應援首露面！　「自責體力未恢復」身體狀況曝

記者王靖淳／綜合報導

富邦悍將啦啦隊韓籍成員李雅英昨（22）日臨時取消應援活動，為此她事後轉發球團貼文道歉，今（23）日晚間賽後，再度在社群平台發文，坦承自己今天的應援表現並未處於最佳狀態，同時也透露目前的身體狀態。

▲李雅英是富邦悍將啦啦隊人氣成員。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

李雅英透露，雖然身體狀況已大致康復，但似乎體力還沒完全回來。她也因此感到有些自責，認為自己今天在場上沒能展現出100%的能量。儘管體力還沒完全恢復，李雅英仍向球迷們傳達她的熱情。她特別強調，希望粉絲們一定要知道，「我的應援心意是100%，喔不！是200%以上喔。」除了向粉絲們喊話，她也不忘為當天奮戰的球員們送上鼓勵，「富邦悍將今天也辛苦了！」並可愛地許下對明天勝利的期盼：「我們明天一定要贏喔！」

▲李雅英透露身體狀況。（圖／翻攝自Threads／yyyoungggggg）

事實上，富邦球團昨（22）日比賽前在IG發布限動表示，李雅英當天因身體不適，所以臨時取消應援活動，「造成不便敬請見諒。」為此李雅英事後也轉發該篇動態，坦言當天因為身體真的不太舒服，才不得不請了假，並附上一個淚眼的表情符號，「一直想把明亮又充滿能量的樣子展現給大家看…很抱歉 」，她將會好好休息，盡快恢復身體狀況，「再以健康有活力的模樣和大家見面！」