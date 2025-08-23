爆料者拒絕「機加酒給宋昰昀出」狠酸：證明沒霸凌，妳只需要65塊

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星宋昰昀過去在電視劇《和我老公結婚吧》飾演狠毒小三，卻在最紅之際被爆出學生時期是校園惡霸，一名男同學A被她叫到公園打了將近90分鐘的巴掌。雙方目前仍在纏鬥中，爆料A男即將從美國飛到韓國與她正面對決，沒想到，23日出現反轉，宋昰昀律師團隊表示「要幫A男出所有的機票、交通費、機票費用」，但稍早A男狠酸「如果要證明沒霸凌，繳交6張書面證明書就好，只需要韓幣3千元（台幣65元）。」並拒絕了宋的付費提議。

▲宋昰昀爆出校園霸凌後，工作全沒了。（圖／翻攝自宋昰昀Instagram）



A男表示要親自飛到韓國接受調查，正面對決宋昰昀，「我從一開始就無任何意圖想將此事延燒成爭議並拖下去，因此，儘管宋昰昀及她與法律代理人給我扣上『犯罪者角色』帽子，試圖讓我社會性死亡時，我甚至提出過想要和平解決的方案，讓她可以有尊嚴地退場。」希望讓事件正式落幕。

但宋昰昀律師團隊於23日承諾全額支付A的機票、住宿與交通費等費用，團隊更強調，已準備好針對A氏的各項主張逐一查證並應對。

▲最先爆料宋昰昀的A男即將飛回韓國正面對決。（圖／翻攝自JTBC）



稍早，A男再度隔空喊話，正面要求宋昰昀律師團隊公開與宋昰昀（本名為金美善）就學時期的相關文件，要求公開6項文書學生懲戒委員會會議記錄及結果文件、校園暴力自治委員會會議記錄、教育長簽核文件或強制轉學行政處分相關的文件、載有轉學處分理由的轉學批准文件、懲戒紀錄與否確認書、含有轉學原因的NEIS電子紀錄。他更在文內強調「若上述文書已經被銷毀，則需提供註記銷毀日期與銷毀原因的保存副本」。

▲A男狠酸宋昰昀「證明沒有霸凌，只需要韓幣3千元」。（圖／示意圖）



A男拒絕了宋昰昀的支付提案，更表示自己要付的花費多達宋昰昀所提出金額的6倍，狠酸女方，「如果妳本人主張沒有因為校園暴力而轉學，那就請妳公開上述所有的文件，讓這一切的事件落幕，這6項文件再核發的話，只需要韓幣3千元（約台幣65元），這樣證明妳本人的委屈會更快，甚至您所說的『全額付我的入境費用』更快、更便宜。」A男反擊宋昰昀：「但如果妳沒辦法做到，那就請停止輿論操弄，我會自己的錢入禁調查。」