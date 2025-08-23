瑤瑤出國脫了！釜山解放比基尼「驚見兩條溝」上圍太兇根本包不住

記者潘慧中／綜合報導

瑤瑤（黃喬歆）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她23日便在社群網站上傳一系列比基尼照，「一年一度的釜山辣妹來了」，立刻吸引不少網友放大狂看！

▲瑤瑤上圍太豐滿擠出兩條深溝。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）



照片中，可以看到瑤瑤放下一頭及胸長髮，在南韓海邊脫到剩藕紫色比基尼，相當映襯她的白皙膚色，繞頸設計完美襯托出渾圓半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

▲瑤瑤釜山海灘辣露好身材。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）



瑤瑤下半身搭配同款式三角泳褲，側邊綁帶設計格外增添俏皮感，一轉身，蜜桃臀型和纖細長腿全被拍了下來，「天氣好，心情就好好～～真的好喜歡釜山～～～每天都好療癒。」

▲瑤瑤一轉身秀出蜜桃臀型。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）



沙灘辣照曝光後，吸引許多粉絲忍不住放大狂看，結果有網友意外發現「竟然有兩個溝」，可能是因為瑤瑤上圍太豐滿的關係，才會擠出了兩條深溝，讓火辣指數更加破表！

▲網友反應。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）