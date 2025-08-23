ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

邵雨薇「解開胸前鈕釦」外露內衣
鬼月轉運「5生肖」公開
女神也是一般人！金泰希在鏡頭前哭了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王陽明 鄭人碩 蔡振南 秦楊 咪妃 劉樂妍 佐山愛 許荔莎

快訊／樂天女孩DORA終於現身　想要回去樂天苦無機會　「已在找籃球啦啦隊」

記者葉文正／台北報導

樂天女孩成員 Dora（洪葳）近期因捲入當富商小三爭議，導致形象重挫，就連應援工作也受到影響，也傳出Dora待年底合約到期後，樂天球團將不再和她續約，未來動向受到關注。今她現身活動，對於醜聞一概不回應，但表態想回樂天，消息人士也表示，Dora已在尋找新的籃球隊啦啦隊，全面復出工作。

▲樂天女孩DORA出席品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲樂天女孩DORA出席品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

Dora說，其實前不久在高雄有接一日店長活動，大部分時間稍作休息，至於返回球場的話，就看球場的安排，當然還是很喜歡球場，至於收入是否受影響？她認為還好，「以前是工作狂，趁這次休假，去了很多地方，看起來氣色很好
，也跟姐妹們出去玩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲樂天女孩DORA出席品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲DORA宣布復出。（圖／記者林敬旻攝）

她也談到現在心情？Dora表示：「其實我覺得，蠻多情緒交雜，看到粉絲關心很感動，還有收到粉絲長文，粉絲也有持續購買周邊，這點真的很感謝。他們會說一直都陪伴在我身邊。」但她捲入富商等負面風波，她直接表示不回答。

▲樂天女孩DORA出席品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲樂天女孩DORA身捲風暴後，出席品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

但她說，心情多少會受到影響，情緒來去非常快，但覺得還好，幸好有家人寵物陪伴，不會刻意去想，出國時也接觸到很多事情，就是讓步調慢下來。至於她之前曾被拍到跟籃球員林子洧約會，她則表示：「我現在沒有男友，單身中。」

▲樂天女孩DORA出席品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲樂天女孩DORA出席品牌活動，對緋聞完全不認。（圖／記者林敬旻攝）

至於樂天會不會跟她今年續約，她說這個不太清楚，9月份班表則看球團安排 ，其他工作方面經紀公司有幫忙安排，目前加盟其他棒球隊的話，還沒有這個打算。

她也坦承，樂天的學姐有關心，跟曲曲是一樣七月生日，有一起吃飯，琳妲也常來我家，感情很好。
樂天女孩成員 Dora（洪葳）因捲入當富商小三爭議，導致形象重挫，就連應援工作也受到影響。之後更傳出Dora待年底合約到期後，樂天球團將不再和她續約，未來動向受到關注。而Dora捲入爭議後神隱一個月，近來才又開始經營社群媒體。

Dora擁有甜美外型與活潑性格，受到許多粉絲喜愛，屬於人氣啦啦隊成員之一，怎料卻捲入當富商小三爭議，受到醜聞影響，不僅完全消失在樂天桃猿7月份應援班表中，據悉連工作邀約也都沒有；她被週刊報導，樂天內部早有共識，待年底合約到期後，將不再和她續約。

「樂天女孩」Dora（洪葳）5月底被影射介入富商婚姻、懷孕墮胎以來，持續消失於球場。接著她在在社群網站有感而發地說：「這段時間走得不容易。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

22小時前

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

4小時前

秦楊無預警發文：我先走一步了！　親揭身體狀況

秦楊無預警發文：我先走一步了！　親揭身體狀況

21小時前

陸《星光大道》女星驟逝！年僅48歲 親妹悲證死訊：下輩子還做姊妹

陸《星光大道》女星驟逝！年僅48歲 親妹悲證死訊：下輩子還做姊妹

6小時前

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光轉身激辣

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光轉身激辣

17小時前

3.8萬性奴、打死650人！兄弟之家加害者竟冷笑　製作人痛喊：沒反省

3.8萬性奴、打死650人！兄弟之家加害者竟冷笑　製作人痛喊：沒反省

4小時前

直擊／AV女優佐山愛引退作拍完了！人在台灣當場痛哭：我很抱歉

直擊／AV女優佐山愛引退作拍完了！人在台灣當場痛哭：我很抱歉

8/22 15:54

楊皓如證實「舉家移居澳洲」！打包行李出包…崩潰了：竟是瞎忙一場

楊皓如證實「舉家移居澳洲」！打包行李出包…崩潰了：竟是瞎忙一場

4小時前

Lyn宣布斬斷11年婚姻！　網翻男方黑歷史：當初還拚命護航

Lyn宣布斬斷11年婚姻！　網翻男方黑歷史：當初還拚命護航

7小時前

朱軒洋、王大陸都出事！《女外科2》0負評男主角出爐 爆：班底全翻新

朱軒洋、王大陸都出事！《女外科2》0負評男主角出爐 爆：班底全翻新

9小時前

劉樂妍秀大陸居住證讚嘆！　開嗆「民進黨要殺了我們20萬人嗎？」

劉樂妍秀大陸居住證讚嘆！　開嗆「民進黨要殺了我們20萬人嗎？」

19小時前

許荔莎公開「許凱交往時間軸」！　毀滅式爆料他酒後硬親、劈腿同劇女星

許荔莎公開「許凱交往時間軸」！　毀滅式爆料他酒後硬親、劈腿同劇女星

8/22 15:30

熱門影音

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」
見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這

見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這
蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉
虞書欣爆霸凌

虞書欣爆霸凌
GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...
梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過
趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」
霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD
王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD

王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

ITZY學棒球應援「便當便當～」有夠萌　禮志見香菜餅乾驚喊：不要～

ITZY學棒球應援「便當便當～」有夠萌　禮志見香菜餅乾驚喊：不要～

台灣之光！建中樂旗隊奪2025世界冠軍　《進行曲》真實改編重現熱血青春

台灣之光！建中樂旗隊奪2025世界冠軍　《進行曲》真實改編重現熱血青春

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

蕭煌奇台上打起來：自討苦吃欸　合體羅時豐玩地獄哏「目中無人」

賈靜雯遭出賣比基尼照驚嚇：天啊　曝修杰楷看她「害怕不是害羞XD」

賈靜雯遭出賣比基尼照驚嚇：天啊　曝修杰楷看她「害怕不是害羞XD」

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

看更多

【快閃來台】黃仁勳快閃台灣見台積電！　大讚想買台積股票的人皆「聰明人」

即時新聞

剛剛
剛剛
37分鐘前0

得知《鬼滅》水柱人在台灣！男團偶像暴動想追星　經紀人：帶他去～

41分鐘前20

「動漫女神」挺巨大孕肚難翻身　倒數1個月卸貨吐心聲

50分鐘前30

直擊／《鬼滅之刃》本尊來了！「炭治郎、水柱現身」千人擠爆信義區

1小時前0

Melody早起「腰不能動」超音波結果出爐　代班沈玉琳義不容辭

1小時前20

黃鐙輝妻跑5醫院「左腿劇痛1個月」無好轉！　醫警告太嚴重急開刀

1小時前0

Lulu、千萬網紅奇軒助陣！　跨性別女神張可芙首戰大銀幕

1小時前10

「華航林依晨」Ivy揭曉寶寶性別！　戳破氣球燦笑表情全被拍

1小時前43

瑤瑤出國脫了！釜山解放比基尼「驚見兩條溝」上圍太兇根本包不住

1小時前715

快訊／樂天女孩DORA終於現身　想要回去樂天苦無機會　「已在找籃球啦啦隊」

2小時前71

「沒人要跟我過情人節」剛嫁黑男5個月！Lucy火速換戰袍 低胸全看光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《角頭》全裸戲20位女優背景曝光
    22小時前
  2. 和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光
    4小時前
  3. 秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光
    21小時前
  4. 陸《星光大道》48歲女星驟逝！
    6小時前
  5. 「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光
    17小時前
  6. 3.8萬性奴、打死650人！兄弟之家加害者竟冷笑　製作人痛喊：沒反省
    4小時前
  7. 直擊／AV女優佐山愛引退作拍完了！人在台灣當場痛哭：我很抱歉
    8/22 15:54
  8. 楊皓如證實「舉家移居澳洲」！
    4小時前
  9. Lyn宣布斬斷11年婚姻！
    7小時前
  10. 《女外科2》0負評男主角終於出爐
    9小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合