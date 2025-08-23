快訊／樂天女孩DORA終於現身　想要回去樂天苦無機會　「已在找籃球啦啦隊」

記者葉文正／台北報導

樂天女孩成員 Dora（洪葳）近期因捲入當富商小三爭議，導致形象重挫，就連應援工作也受到影響，也傳出Dora待年底合約到期後，樂天球團將不再和她續約，未來動向受到關注。今她現身活動，對於醜聞一概不回應，但表態想回樂天，消息人士也表示，Dora已在尋找新的籃球隊啦啦隊，全面復出工作。

▲樂天女孩DORA出席品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

Dora說，其實前不久在高雄有接一日店長活動，大部分時間稍作休息，至於返回球場的話，就看球場的安排，當然還是很喜歡球場，至於收入是否受影響？她認為還好，「以前是工作狂，趁這次休假，去了很多地方，看起來氣色很好

，也跟姐妹們出去玩。」

▲DORA宣布復出。（圖／記者林敬旻攝）

她也談到現在心情？Dora表示：「其實我覺得，蠻多情緒交雜，看到粉絲關心很感動，還有收到粉絲長文，粉絲也有持續購買周邊，這點真的很感謝。他們會說一直都陪伴在我身邊。」但她捲入富商等負面風波，她直接表示不回答。

▲樂天女孩DORA身捲風暴後，出席品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

但她說，心情多少會受到影響，情緒來去非常快，但覺得還好，幸好有家人寵物陪伴，不會刻意去想，出國時也接觸到很多事情，就是讓步調慢下來。至於她之前曾被拍到跟籃球員林子洧約會，她則表示：「我現在沒有男友，單身中。」

▲樂天女孩DORA出席品牌活動，對緋聞完全不認。（圖／記者林敬旻攝）

至於樂天會不會跟她今年續約，她說這個不太清楚，9月份班表則看球團安排 ，其他工作方面經紀公司有幫忙安排，目前加盟其他棒球隊的話，還沒有這個打算。

她也坦承，樂天的學姐有關心，跟曲曲是一樣七月生日，有一起吃飯，琳妲也常來我家，感情很好。

