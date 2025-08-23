得知《鬼滅》水柱人在台灣！男團偶像暴動想追星　經紀人：帶他去～

記者吳睿慈／台北報導

日本唱跳團體「BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE」即將在台灣舉辦首次海外巡迴演唱會，7位成員日髙龍太、砂田將宏、海沼流星、松井利樹、奧田力也、加納嘉將、深堀未來23日先接受台灣媒體聯訪，搶先劇透會在演唱會上獻唱天王周杰倫的中文歌〈說了再見〉，他們表示「上次唱過一次，因為太喜歡了，所以這次在唱一次。」而流星、龍太、加納都看過《鬼滅》，得知最愛的「水柱」聲優櫻井孝宏在台灣出席活動，日方工作人員還幫忙追星笑喊「幫我把流星也帶去」，全場笑出來。

▲BALLISTIK BOYZ來台舉辦演唱會。（圖／LDH愛夢悅）



《鬼滅之刃》不只在日本有超高人氣，在台票房也是不斷傳出捷報，BALLISTIK BOYZ於23日為了24日在LEGACY TAIPEI舉辦的演唱會率先接受台灣媒體聯訪，海沼流星、日髙龍太、加納嘉將舉手表示「我們都看過了」，流星更表示：「我最喜歡黑死牟，但如果要說柱的話，最喜歡『水柱』。」

巧的是，「水柱」聲優櫻井孝宏同日在信義區出席活動，成員聽聞對方人在台灣，所有人驚呼「聲優為什麼在台灣」。在得知「水柱」聲優櫻井孝宏與炭治郎聲優花江夏樹會在信義區出席活動後，日方工作人員幽默表示「幫我把他（流星）也帶去」，流星則趁勢告白：「我非常喜歡水柱的聲音！」

▲流星很喜歡「水柱」，得知《鬼滅之刃》聲優本尊在台灣，經紀人笑虧「幫我把他帶去」。（圖／LDH愛夢悅）

深堀未來也自爆最近愛上釣魚，「我在釣魚的第8天後，終於釣到一條65公分的大魚！」他開心地表示「我吃了生魚片，還做成蒸魚、丟進鍋裡吃也有。」很喜歡動刀下廚的他，透露該條魚是他自己料理殺來吃。

BALLISTIK BOYZ即將在台灣舉辦演唱會，加納嘉將作為代表向粉絲喊話：「很開心這次巡演加上台北站，雖然巡演內容與日本的一樣，但有為了海外站做點變化。」而他們9月7日還會再來台灣與師兄Akira站上小巨蛋，期待屆時與粉絲見面。