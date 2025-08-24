8月24日星座運勢／天秤座進入熱戀期 處女財運結果不如預期
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：好好鼓勵自己
感情：沉穩態度面對
財運：近期減少投資
幸運色：桃紫色
貴人：水瓶
小人：射手
工作：鎖定全新目標
感情：情感無怨無悔
財運：參與社會捐款
幸運色：摩卡色
貴人：雙子
小人：處女
工作：避免逃避責任
感情：進入熱戀階段
財運：多加活用資產
幸運色：翠綠色
貴人：射手
小人：魔羯
【土象星座】
工作：維持工作熱忱
感情：創造溫暖約會
財運：熟悉更多項目
幸運色：粉紅色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
工作：調適挫折之感
感情：踏實面對彼此
財運：行善多行公益
幸運色：鮮橙色
貴人：魔羯
小人：雙子
工作：發生好的轉機
感情：溝通化解心結
財運：結果不達預期
幸運色：銀白色
貴人：天秤
小人：獅子
【水象星座】
工作：主動解決矛盾
感情：有異性緣分增
財運：克制自身花費
幸運色：暖橘色
貴人：天蠍
小人：天秤
工作：挖掘更多商機
感情：相處更為自在
財運：多元增加財富
幸運色：藍綠色
貴人：處女
小人：天蠍
工作：行動力為關鍵
感情：少生氣少爭執
財運：損益有賺有賠
幸運色：酒紅色
貴人：牡羊
小人：金牛
【火象星座】
工作：想法多行動少
感情：體恤對方付出
財運：賺取合理利潤
幸運色：番茄紅
貴人：金牛
小人：巨蟹
工作：職場表現失意
感情：感情寧缺勿濫
財運：利祿亨通平順
幸運色：天藍色
貴人：獅子
小人：雙魚
工作：事業運勢平順
感情：把煩惱轉移掉
財運：以平常心理財
幸運色：米白色
貴人：雙魚
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響