張曼玉法國搭火車「遇鐵軌起火」卡在中途！　延誤2hrs超Q反應全被拍

記者張筱涵／綜合報導

香港影后張曼玉近日透過小紅書分享旅歐近況，她於22日上傳一段1分27秒的影片，記錄了自己搭乘火車前往法國波爾多的過程。

▲張曼玉以法文和工作人員對談。（圖／翻攝自小紅書／張曼玉 Maggie）



影片中，張曼玉笑著表示：「今天去波爾多了，我們坐的是14點14分的火車，好多人啊，已經在排隊了。」她還用簡單法文與工作人員交流，甚至以法文詢問車廂位置，找到座位後便專心使用電腦，認真的模樣全被鏡頭捕捉。她透露，火車行駛途中突然停下來，工作人員隨後宣布列車因狀況延誤兩小時，「現在快五點了，要七點才會到那邊，所以我們只好先買東西吃。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了影片，她也在貼文中分享旅行心得，提到自己有一對好朋友在波爾多擁有一間漂亮的房子，去年4月首次受邀造訪時玩得很開心，因此今年再次成行。原本計畫從巴黎搭火車出發，卻遇到鐵軌起火導致班次延誤。對此，張曼玉以幽默心境寫下「碰到這樣的意外情況，我有一個很有份量的人生道理，就是：遇到難題時，先吃飽再說！」展現樂觀隨性的態度。

▲張曼玉以法文和工作人員對談。（圖／翻攝自小紅書／張曼玉 Maggie）