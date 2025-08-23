TXT兌現「一起走得更長遠」承諾！　演唱會宣布：全員續約

記者張筱涵／綜合報導

韓國男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）宣布全員與經紀公司BigHit Music完成續約，消息一出立即引發粉絲關注。

▲TXT全員續約。（圖／記者黃克翔攝）



BigHit Music於22日透過粉絲平台Weverse公布，TXT五名成員（然竣、秀彬、杋圭、太顯、休寧凱）全體續約，公司表示：「TXT兌現了與MOA（官方粉絲名）『一起走得更長遠』的承諾，五位成員感謝一路相伴的 MOA，並承諾未來將持續全力以赴。」同時，公司也強調將全力支持團體的多樣活動，並協助其音樂與舞台被更多全球粉絲看見。

TXT在當天於首爾高尺巨蛋舉行的第四次世界巡迴演唱會首場舞台上，親自向粉絲公布喜訊。隊長秀彬讀出親筆信時動情表示：「我們總是說要『一起走得更長遠』，為了兌現這個承諾，我們五人已經以 TOMORROW X TOGETHER 的名義完成了續約。感謝一路同行的成員，也感謝持續支持的 MOA。」

事實上，TXT早在上月新專輯《The Name Chapter: TOGETHER》媒體發表會上，就已透露出續約的積極信號，當時秀彬也曾表示「相信很快能帶來正面好消息」。完成首爾演唱會後，他們將於23日繼續舉辦第二場公演，並計劃於9月展開美日巡演，行程包含美國7城與日本3城。