楊洋恐難再拍武俠劇！　首曝左腿嚴重舊傷「需復健一輩子」

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星楊洋近期因新劇《凡人修仙傳》熱播再度翻紅，成功洗刷去年的口碑陰影，被觀眾讚賞「去油成功」，總播放量更飆破11億。在光鮮亮麗的成績背後，楊洋近年默默承受著長年舊傷復發的痛苦。他在訪談中親口證實，自己被醫生診斷出髖關節「撞擊綜合症」，甚至坦言「復健可能要永遠做下去」，消息一出，立刻引發粉絲心疼與擔憂。

▲楊洋舊傷相當嚴重，需要復健一輩子。（圖／翻攝自楊洋微博）

楊洋出道多年，參演過多部古裝武俠與仙俠題材作品，包括《且試天下》、《武動乾坤》，到這次爆紅的《凡人修仙傳》，以及尚未播出的《雨霖鈴》。不過，他的身體狀況一直是粉絲心中的隱憂。楊洋其實早在綜藝節目《花兒與少年》中就透露過，小時候因舞蹈訓練落下的舊傷，導致他經常性扭傷。拍戲期間更是狀況連連，像是曾被沉重的電纜砸傷，讓他幾度受困於傷病纏身。

▲楊洋舊傷相當嚴重，需要復健一輩子。（圖／翻攝自楊洋微博）

▲楊洋直到近日受訪才透露傷勢詳情。（圖／翻攝自楊洋微博）

在最新的訪談中，楊洋輕描淡寫地回憶受傷過程。他透露某天早上醒來突然覺得左腳異常，檢查後診斷出是髖關節的「撞擊綜合症」。醫師開刀放進三根可吸收釘子，但術後狀況不樂觀，左腿幾乎無法活動，甚至造成肌肉萎縮。楊洋苦笑表示，看著左腿比右腿明顯瘦了一圈，當下真的有種「不能走路了」的恐懼。不過他也沒有放棄，反而安慰自己「失落是成長的機會」。

此前在2023年拍攝《凡人修仙傳》時，就曾有網友目擊楊洋穿著戲服、一拐一拐地走路，當時大家就懷疑他是舊傷復發，但因為他始終沒有公開說明，粉絲還以為他已經康復。如今真相曝光，許多人才知道他一路都是強忍到殺青才接受治療，外界對他的敬業態度表達敬佩，但同時也擔心他未來難以再撐起武俠題材。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

楊洋

【持球棒叫囂】男違停被提醒　暴怒下車恐嚇路人

ETtoday星光雲

