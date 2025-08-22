韋禮安才剛合作SJ東海　無預警曬首爾Vlog宣布好消息...網嗨翻

記者蔡琛儀／台北報導

韋禮安繼與南韓天團Super Junior成員東海合作〈最好的朋友〉掀起熱議後，近日在社群分享走訪首爾充滿年代感景點的照片與影片，並於Vlog尾聲出現「Weibird’s Newtro Coming soon」字樣，讓粉絲驚喜直呼：「終於要出新歌了！」

▲韋禮安曝光首爾vlog。（圖／索尼提供）

他特別走訪首爾充滿年代感和最時髦的地點，聽著懷舊隨身聽體驗「韓國感性」，如傳統的東廟站市集、市場和巷弄，以及位於漢南洞打卡景點、有收藏上萬張黑膠唱片的現代卡音樂圖書館等地方80年代出生的他說： 「80年代是一個懷舊的、充滿回憶的年代，會想起家裡有很多那個時候拍的照片，會有很多的情感連結，因此那個年代在我心中占有一個很重要的部分。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也表示，年代很像一個樹的橫切面，像是一個年輪，「過去的音樂也好、文字也好、電影也好、畫面也好，連結的是我們自己過去的某一個時間段，所以才會特別有感覺，會覺得那個時候的歌特別好聽。」而這些感受和想法成為韋禮安全新作品的靈感，讓韋禮安的跨世紀Newtro音樂宇宙漸漸成型。

▲韋禮安體驗「韓國感性」。（圖／索尼提供）

今年上半年他頻繁往返各地，不僅擔任林俊傑大巨蛋演唱會嘉賓，更驚喜現身五月天大巨蛋舞台，忙碌行程雖讓新作進度一度延宕，但也激發他更強烈的創作能量。韋禮安透露，新作將以充滿80年代浪漫氛圍的「Newtro」風格呈現，預計9月初正式發表：「我們準備好滿滿的Newtro音樂和元素，讓大家感受跨世紀的悸動。」