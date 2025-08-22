浪人祭全新卡司曝光！　血肉果汁機、日韓歌手都來了

記者蔡琛儀／台北報導

即將於10月登場的「2025 浪人祭 Vagabond Festival」再度公布第八、第九波卡司，包括柯智棠、Who Cares 胡凱兒、東京雙人搖滾組合板歯目BANSHIMOKU、日本新銳女饒舌ASOBOiSM、打倒三明治、NINI Metal、粹垢 TRAEGO，以及血肉果汁機、南韓女歌手KIM PUREUM、日本樂團TENDOUJI、核果人NUTS、禪波ZENBØ、Vestige、Tickle Tickle 癢癢，以及「逐浪新聲」徵選冠軍銀河1966。

▲血肉果汁機。（圖／笨道策展有限公司提供）

柯智棠沉澱五年帶著全英文專輯《My Nova》重返大舞台，他笑言首次以「老浪人」身份參戰，期待在台南盡情演出。Who Cares以千萬串流單曲〈菸癮〉成為新世代代言人，而板歯目 BANSHIMOKU 與 ASOBOiSM 則代表浪人祭與日本音樂節合作徵選的亮點，兩組都興奮表示要把最炸裂的舞台能量帶來台灣。

血肉果汁機以粗殘嘶吼與台式重金屬美學誓言「殺翻現場」，去年颱風後夕陽下的回憶更令團員難忘；年僅18歲的 KIM PUREUM 曾為《壞媽媽》等韓劇獻唱OST，首度來台將用歌聲療癒觀眾。TENDOUJI 帶著「EASY PUNK」理念要嗨翻全場，另有核果人、禪波ZENBØ、Vestige 與 Tickle Tickle 等多組新聲勢力加入，風格各異卻同樣精彩。

此外，首屆「逐浪新聲」徵選由銀河1966奪冠，正式登上浪人祭舞台；嘻哈單元「Triggerman Beat Cypher」更找來七組Finger Drumming 勢力，其中最年輕的關渡華砇手指鼓社將在 PUZZLEMAN 指導下登場，成為本屆一大看點。