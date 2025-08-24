ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

孫安佐昔買千發子彈「原因曝」！
水瓶座有好運！12星座最新運勢
CORTIS 16歲成員「帥到登熱版」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

楊宗緯 吳宗憲 謝震廷 范姜 許凱 趙晴 王識賢 林采緹

「進戲院看鬼滅」成流行現象　《鬼滅之刃無限城》上映穩坐年度票房冠軍

文／人物誌

人氣作品《鬼滅之刃》自從由ufotable動畫化後，其知名度一路水漲船高，2020年上映的《「鬼滅之刃」無限列車篇》更成為當年全球電影票房冠軍，隨後推出的「遊郭篇」、「刀匠村篇」、「柱訓練篇」，精湛作畫打造的流暢打戲，讓人鬼大戰的老套情節，再次成為當今世代孩童的最愛。

於今年上映的《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》，講述鬼殺隊墜入鬼的大本營──無限城，之後與鬼拚殺的精采故事；實力大幅進步的炭治郎，將再遇強大的仇敵「上弦之參」猗窩座，這次與「水柱」富岡義勇的聯手，兩人究竟能否順利擊敗殺人無數的強大惡鬼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《鬼滅之刃無限城》刷新台灣影史紀錄。（圖／Muse木棉花官方臉書專頁，下同）

接續動畫劇情，鬼殺隊落入無限城進行最終決戰！

〈第一章：猗窩座再襲〉作為無限城最終三部曲的首章，劇情接續「柱訓練篇」結尾，在産屋敷耀哉引爆炸彈重創無慘之後，鬼殺隊的隊員們群起圍攻無慘，也因此掉入無限城，將遭遇排山倒海般的鬼，甚至是童磨、獪岳、猗窩座，三位吃人無數的強大上弦鬼。電影中的三場戰鬥分別聚焦胡蝶忍、善逸，以及炭治郎和富岡義勇身上，透過戰鬥與回憶穿插，窺探上弦在成為鬼之前，在人世所遭遇的痛苦。

在這三場對抗中，鬼殺隊的成員不得不直面最痛苦的回憶，且必須在戰鬥中克服自己的心魔，一步一步突破既定的極限。劇場版中，最令人咬牙切齒的，莫過於由宮野真守配音的「上弦之貳」童磨，用著溫柔祥和的表情與談吐，包裝最純粹的惡意，透過聲優的完美詮釋，使童磨的一字一句都能令觀眾與鬼殺隊感到不寒而慄。

猗窩座悲慘身世大揭秘，Aimer、LiSA獻唱主題曲

華麗的戰鬥編排跟聲光效果，一直是《鬼滅之刃》動作戲的特點，但角色的故事讓作品層次再提升。劇場版中，講述了童磨作為新興宗教教主的過往、獪岳與善逸的同門內鬥，以及猗窩座（狛治）生前的悲慘人生，曾遇見真愛而一度對人生抱有希望的他，卻因人性的惡瞬間失去所有，勤練武術原為保護深愛的人，但卻在轉化為鬼後，迷失在追求強大的武道之路。

歌曲的部分，片頭曲為由Aimer演唱的〈太陽が昇らない世界〉（太陽不再升起的世界），結合氣勢磅礡的交響樂，唱出鬼殺隊掉入鬼城的絕望；片尾曲則是LiSA演唱的〈殘酷な夜に閃耀〉（殘酷之夜的閃耀），再次與知名作曲家梶浦 由記合作，唱出猗窩座前世愛戀的思念與痛苦。

一時之選的製作公司、聲優，以及兩大知名創作歌手的獻唱加持，讓首章能夠開出亮眼票房成績，在臺上映不過一週便已突破兩億票房，再加上中文版、4DX版的接續上映，票房超越《F1 電影》成為年度票房冠軍機率極高，「進戲院看鬼滅」儼然成了這個八月的流行現象呢！

延伸閱讀

動畫只是形式，感動人心才是本事——看皮克斯動畫如何施展敘事魔法

Netflix 電影冠軍《KPOP 獵魔女團》：Twice、安孝燮驚喜獻聲，以 K-pop 對抗惡魔的奇幻動畫電影

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

人物誌電影動畫鬼滅之刃鬼滅之刃無限城

推薦閱讀

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

8/23 19:00

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

17小時前

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

8/22 18:26

王星越登山直播突然一直哭！「無言直掉淚」全網嚇翻…團隊急聯繫

王星越登山直播突然一直哭！「無言直掉淚」全網嚇翻…團隊急聯繫

10小時前

快訊／SJ開唱出意外「圭賢舞台重摔」消失30分鐘　粉絲淚：他受傷了

快訊／SJ開唱出意外「圭賢舞台重摔」消失30分鐘　粉絲淚：他受傷了

1小時前

沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土「帶回去灑公園」爆笑對話破千萬朝聖

沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土「帶回去灑公園」爆笑對話破千萬朝聖

12小時前

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」又認：想抱久一點　網友怒批不OK

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」又認：想抱久一點　網友怒批不OK

10小時前

向太每月付向華強前妻撫養費！金額增20倍「養一輩子」甘願給丁佩

向太每月付向華強前妻撫養費！金額增20倍「養一輩子」甘願給丁佩

7小時前

沈玉琳病倒前畫面曝光！　「失聲無力強撐主持」網心疼：明顯不舒服

沈玉琳病倒前畫面曝光！　「失聲無力強撐主持」網心疼：明顯不舒服

5小時前

楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

13小時前

許凱翻車危機《子夜歸》遭傳加更送走！3待播劇網抖了…醜聞燒3天

許凱翻車危機《子夜歸》遭傳加更送走！3待播劇網抖了…醜聞燒3天

9小時前

啦啦隊女神道歉了！親密互動范姜彥豐「喊想抱久一點」　公司滅火要粉絲理性

啦啦隊女神道歉了！親密互動范姜彥豐「喊想抱久一點」　公司滅火要粉絲理性

7小時前

熱門影音

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
虞書欣爆霸凌

虞書欣爆霸凌
楊洋靠超強武打戲再翻紅　曝嚴重腿傷：需復健一輩子

楊洋靠超強武打戲再翻紅　曝嚴重腿傷：需復健一輩子
曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
《母胎單身》志受首認　「有試著和勝理交往」

《母胎單身》志受首認　「有試著和勝理交往」
曾馨瑩澄清申報名牌包抱怨事件

曾馨瑩澄清申報名牌包抱怨事件
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這

見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這
蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

看更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

即時新聞

剛剛
剛剛
45分鐘前0

樂團芒果醬苦熬4年！　終於登「壓軸主舞台」嗨喊：爽啦

1小時前10

胡瓜對戰拳王「才打一下就受不了」！　求饒認輸：午餐要被打出來了

1小時前90

快訊／SJ開唱出意外「圭賢舞台重摔」消失30分鐘　粉絲淚：他受傷了

1小時前0

鄭中基前妻離婚現況曝光！好友曝「已經恢復不少」：她很堅強

2小時前0

張信哲出拳對打金鐘視帝！　「超狂劇本」曝光嗨喊：也太特別

2小時前0

捲入「文化挪用」、政治爭議中！碧昂絲保持沉默　事業現況曝

3小時前23

范姜彥豐屢傳婚變粿粿！MV導演1句話疑說溜嘴　曝好友「心情低落」

3小時前30

虞書欣捲霸凌爭議！「御用替身」力挺曝她私下真實面：貼心且充滿能量

3小時前1

女星「肋骨骨折」卻遭批賣慘！　公開診斷書暫停活動

4小時前24

養兒防老已經是都市傳說！《孤獨S又怎樣》10金句太寫實：只想一個人過

讀者迴響

熱門新聞

  1. 吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福
    8/23 19:00161
  2. 快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光
    17小時前2440
  3. 《角頭》全裸戲20位女優背景曝光
    8/22 18:264245
  4. 王星越登山直播突然一直哭！「無言直掉淚」全網嚇翻
    10小時前2210
  5. 快訊／SJ開唱出意外「圭賢舞台重摔」消失30分鐘　粉絲淚：他受傷了
    1小時前18
  6. 沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土…爆笑對話破千萬朝聖
    12小時前6
  7. 俐蓁「想抱久一點」范姜彥豐留言惹議
    10小時前266
  8. 向太每月付向華強前妻撫養費！金額增20倍「養一輩子」
    7小時前41
  9. 沈玉琳強撐錄影…病倒前畫面曝光
    5小時前1815
  10. 楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳　主辦方發聲
    13小時前2833
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合