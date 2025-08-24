「進戲院看鬼滅」成流行現象　《鬼滅之刃無限城》上映穩坐年度票房冠軍

文／人物誌

人氣作品《鬼滅之刃》自從由ufotable動畫化後，其知名度一路水漲船高，2020年上映的《「鬼滅之刃」無限列車篇》更成為當年全球電影票房冠軍，隨後推出的「遊郭篇」、「刀匠村篇」、「柱訓練篇」，精湛作畫打造的流暢打戲，讓人鬼大戰的老套情節，再次成為當今世代孩童的最愛。

於今年上映的《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》，講述鬼殺隊墜入鬼的大本營──無限城，之後與鬼拚殺的精采故事；實力大幅進步的炭治郎，將再遇強大的仇敵「上弦之參」猗窩座，這次與「水柱」富岡義勇的聯手，兩人究竟能否順利擊敗殺人無數的強大惡鬼？

▲《鬼滅之刃無限城》刷新台灣影史紀錄。（圖／Muse木棉花官方臉書專頁，下同）

接續動畫劇情，鬼殺隊落入無限城進行最終決戰！

〈第一章：猗窩座再襲〉作為無限城最終三部曲的首章，劇情接續「柱訓練篇」結尾，在産屋敷耀哉引爆炸彈重創無慘之後，鬼殺隊的隊員們群起圍攻無慘，也因此掉入無限城，將遭遇排山倒海般的鬼，甚至是童磨、獪岳、猗窩座，三位吃人無數的強大上弦鬼。電影中的三場戰鬥分別聚焦胡蝶忍、善逸，以及炭治郎和富岡義勇身上，透過戰鬥與回憶穿插，窺探上弦在成為鬼之前，在人世所遭遇的痛苦。

在這三場對抗中，鬼殺隊的成員不得不直面最痛苦的回憶，且必須在戰鬥中克服自己的心魔，一步一步突破既定的極限。劇場版中，最令人咬牙切齒的，莫過於由宮野真守配音的「上弦之貳」童磨，用著溫柔祥和的表情與談吐，包裝最純粹的惡意，透過聲優的完美詮釋，使童磨的一字一句都能令觀眾與鬼殺隊感到不寒而慄。

猗窩座悲慘身世大揭秘，Aimer、LiSA獻唱主題曲

華麗的戰鬥編排跟聲光效果，一直是《鬼滅之刃》動作戲的特點，但角色的故事讓作品層次再提升。劇場版中，講述了童磨作為新興宗教教主的過往、獪岳與善逸的同門內鬥，以及猗窩座（狛治）生前的悲慘人生，曾遇見真愛而一度對人生抱有希望的他，卻因人性的惡瞬間失去所有，勤練武術原為保護深愛的人，但卻在轉化為鬼後，迷失在追求強大的武道之路。

歌曲的部分，片頭曲為由Aimer演唱的〈太陽が昇らない世界〉（太陽不再升起的世界），結合氣勢磅礡的交響樂，唱出鬼殺隊掉入鬼城的絕望；片尾曲則是LiSA演唱的〈殘酷な夜に閃耀〉（殘酷之夜的閃耀），再次與知名作曲家梶浦 由記合作，唱出猗窩座前世愛戀的思念與痛苦。

一時之選的製作公司、聲優，以及兩大知名創作歌手的獻唱加持，讓首章能夠開出亮眼票房成績，在臺上映不過一週便已突破兩億票房，再加上中文版、4DX版的接續上映，票房超越《F1 電影》成為年度票房冠軍機率極高，「進戲院看鬼滅」儼然成了這個八月的流行現象呢！

