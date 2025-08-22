郭雪芙「37歲長這樣」還被嫌！閨蜜袁艾菲看不下去…反擊酸民：瞎了嗎

記者潘慧中／綜合報導

37歲女星郭雪芙剛結束長達20天的歐洲充電之旅，19日便久違地出席台灣的精品開幕活動。未料外貌事後在Threads掀起大量討論，不是被長相就是被說認不出是本人，讓閨蜜袁艾菲看不下去幫她說話了！

▲▼郭雪芙的近況照最近在Threads掀起討論 。



袁艾菲直接用本帳回覆Threads酸民的貼文，「明明就很美啊？！說些有的沒的人是瞎了嗎？我很常看素顏本人很瘦很白很美，這些愛批評別人容貌的人，要先交出自己照片讓大家看看我才服欸！」

▲袁艾菲幫好友郭雪芙說話。



事實上，郭雪芙和袁艾菲因電視劇《我們不能是朋友》結緣，戲裡演閨蜜，戲外也變成好姐妹，不只會參加彼此的家庭聚會，還一起走過被負面輿論攻擊的時刻，她也曾感性地說：「有她（袁艾菲）在，我就不用害怕很多事。」

▲▼郭雪芙和袁艾菲是多年閨蜜。



此外，郭雪芙其實曾分享過維持體態的方法。運動方面，她有上過皮拉提斯，幫助身型拉出線條，也有上過有教練引領的局部健身課程，對於雕塑曲線頗有幫助，當然光靠活動身體還不夠，她也會特別注意調整飲食習慣，比方說一起床就先喝溫開水，排掉體內毒素，另外，她也盡量不喝手搖飲，只會喝薑茶、桂圓紅棗茶等有助於女孩身體的飲品。

▲郭雪芙一直都很漂亮。