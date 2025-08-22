《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚！台KOL茂木太太原因全說了

記者潘慧中／綜合報導

台網紅「茂木太太」過去經營臉書粉絲團「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」，記錄和日本老公茂木桑的異國婚姻，擁有35萬粉絲之外，愛情故事還在2017年被翻拍成電影上映。沒想到，她21日深夜在社群網站無預警證實，雙方其實早已離婚兩年多了！

▲茂木太太證實已離婚2年多了。（圖／翻攝自Instagram／mrs.mogi）



茂木太太在Instagram上傳和茂木桑的3張合照後，用輕盈的語氣坦言「找不到時機說，結果跟茂木桑超和平離婚轉眼已經兩年多了」，頓時在社群平台掀起討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼茂木太太深夜透露原因。（圖／翻攝自Instagram／mrs.mogi）



至於外界會好奇的原因，茂木太太透露其實很單純，「原因滿單純，只是一起決定不再需要夫妻的身分」，但是雙方感情一直都還不錯，「前天還在跟他聊韓國減肥中藥超級有效。總之，小小報告一下，千言萬語 就留給我們自己啦。」

▲▼茂木桑（上圖左二）和茂木太太（上圖中）的愛情故事曾翻拍成電影，分別由中野裕太、簡嫚書飾演。（圖／公關照）



事實上，茂木太太的真實故事曾改編成電影《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》，講述因為茂木桑用臉書發送訊息給20幾個女生，只有茂木太太回覆，雙方加為好友後，她到日本打工度假，進而相識、交往後結婚的故事。