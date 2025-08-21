ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
date 2025-08-21
余苑綺過世3年「余天盼入夢」　余祥銓鼻酸：二姊不忍看你難過

記者王靖淳／綜合報導

資深藝人余天的女兒余苑綺2022年因癌症病逝於台北榮總，至今仍令親友、粉絲感到相當不捨，弟弟余祥銓今（21）日在社群發文PO出一家人去祭拜的照片，鼻酸表示：「爸爸說我們全部人都有夢過二姊就只有他沒有⋯我想是二姊不忍看你難過。」

▲▼余祥銓。（圖／翻攝自Threads／kob_kenyu）

▲余祥銓曝爸爸沒夢過余苑綺。（圖／翻攝自Threads／kob_kenyu）

余祥銓在文中一開頭便感嘆「時間好快，3年了」，簡短的字句卻承載了對二姊余苑綺滿滿的思念。他特別提到爸爸余天今天在祭拜時的一番話，令他聽了鼻酸，那就是家人這三年來幾乎都夢見過余苑綺，唯獨自己從來沒有，「他說我們全部人都有夢過二姊就只有他沒有⋯。」

▲▼余祥銓。（圖／翻攝自Threads／kob_kenyu）

▲余祥銓發文表達對余苑綺的思念。（圖／翻攝自Facebook／余祥銓）

最後，余祥銓也在文末試著安慰余天，他認為這或許是姊姊不忍心看到爸爸難過，所以選擇不在夢中打擾。他溫暖地寫下：「我想是二姊不忍看你難過，她很愛你，想讓你好，不想你受到打擾。」貼文曝光後，令不少網友鼻酸表示「余天大哥加油，撐住」、「夢不夢的到，都不影響祂在心裡的位置」、「希望余爸爸放寬心，好好保重身體」、「保重身體，你們家的親情讓人好感動。」

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

