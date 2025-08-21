驚見白冰冰林口餐廳成端菜小妹！　主動邀老闆合照還被拒絕

記者葉文正／台北報導



《超級冰冰Show》演藝圈媽祖婆白冰冰日前到林口「叉子Diner」餐廳與演藝圈好閨密丁鈴以及友人聚餐，白冰冰特別介紹又掛保證推薦起餐廳，白冰冰還在店裡忙前忙後，成了最重量級的「端菜小妹」，驚呆眾人。

▲資深歌手丁鈴(左)與白冰冰。（圖／民視提供）

原來這間複合式早午餐是親弟弟與弟妹經營的，白冰冰說弟弟低調到站在她旁邊都不會說是「白冰冰弟弟」，白冰冰說當時弟弟在金融產業擔任高管職務，因為弟妹是廚師，一直懷有開店夢想，弟弟為了老婆居然義無反顧直接離職，開了這家店，白冰冰笑說當年還唸他沒差幾年怎麼不做到退休，心疼他放棄優渥退休金，但力讚弟妹是為「美食藝術家」，除了早午餐還有須事先預定的無菜單的料理，每一道菜兼具美學的擺盤，讓人賞心悅目，白冰冰甚至邀約弟弟一起合照，還被他婉拒讓她哭笑不得說「很少人被人拒絕。」

▲白冰冰幫忙端菜。（圖／民視提供）

家中排行老三的白冰冰，提到早期扛起家中經濟重擔，感慨無限的說：「與這個弟弟相差十幾歲，小時候都是我照顧長大的，弟弟妹妹當年學費都是我負責賺錢」，白冰冰笑說施比受更有福，到老的時候住在附近也有個關照，也常常來用餐，笑說說不定來買早餐會看到「野生白冰冰」喔！