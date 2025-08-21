《鬼滅之刃無限城》日本發生盜錄！24歲韓籍男被逮…手機被抓包

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動畫電影《鬼滅之刃無限城篇第一章猗窩座再襲》現正在各地上映，日本當地發現一起盜錄案，並逮捕一名24歲韓籍男子。不過涉案男子否認犯行。

▲《鬼滅之刃無限城篇》日本發生盜錄案件，警方逮捕24歲韓籍男子。（圖／翻攝自X）

據日媒《產經新聞》報導，案件發生在東京都新宿區的電影院內，因為發現有人涉嫌盜錄電影《鬼滅之刃》，警視廳大塚署以涉嫌違反著作權法等罪名逮捕了居住於東京都足立區的專門學校生，是24歲韓國籍的沈俊宇（音譯）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大塚署透露，沈姓嫌犯曾在網購網站使用他人信用卡，購買了200張動畫藍光光碟，價值130萬日圓（約台幣26萬8523元），男子因涉嫌竊盜等罪名於7月30日被逮捕。警方從其被扣押的手機中，發現了他在7月18日盜錄電影《鬼滅之刃無限城篇》，該片於7月18日首映，手機裡竟存有2小時35分整部片子，警方正在詳細調查事件的經過及動機。

《鬼滅之刃》官方X曾以日語、英語、繁體中文、簡體中文發公告呼籲禁止電影院內盜錄行為，然而仍傳出盜錄事件。日網留言評論「鬼就在你的心中」、「謝謝警察」、「煉獄先生會在天國哭泣呦」、「強制遣返吧」。