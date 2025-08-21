Energy 為演唱會拼了！　投保千萬保險「搏命挑戰空中特技」全身傷

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳男團Energy將於9月6、7日在高雄巨蛋舉辦《ALL IN全面進擊》演唱會，五位團員正如火如荼投入排練，牛奶與坤達更將挑戰高達10米、約四層樓的彈簧特技，帶來空中倒立、風火輪旋轉等高難度表演，為此兩人一同接受多次的特訓，破皮瘀青已視為正常。

▲▼Energy牛奶和坤達為了演唱會苦練高空特技。（圖／相信音樂提供）

他們也為了更快適應裝備的拉力與高空的離地感，經常要求提早訓練，為演出盡心盡力。這場空中大秀斥資近百萬打造，邀請專業技術與特技團隊、訂製專屬懸吊系統，並為確保安全，從排練到正式演出現場都有完善防護措施及投保千萬保險，讓演出能完美進行。

這次高空特技表演的發想來自牛奶，他坦言多年來一直夢想能在空中展現舞台風采，如今終於得以在演唱會圓夢。牛奶笑說自己偶像是湯姆克魯斯，想效仿阿湯哥挑戰不可能的任務。回歸後逐漸恢復體能的他，如今狀態極佳，將從地板「頭轉」升級挑戰空中旋轉，並感性表示要用極限挑戰留下值得回味的作品。

坤達則是受牛奶邀約一同挑戰，他將展現體操般的空中倒立，並秀出結實二頭肌。兩人過去數月持續接受高空訓練，除了克服懼高感，更需強化全身肌耐力與默契配合。牛奶也直言現場僅有一次機會，沒有重來餘地，坤達則擔心體力分配，但兩人一致強調將以突破極限的演出帶給粉絲最震撼驚喜。