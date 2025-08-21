眭澔平凌晨突發不自殺聲明！「他們後台很硬」心寒：破壞我40年形象

記者潘慧中／綜合報導

眭澔平21日凌晨突然在臉書發出「不自殺聲明」，嚴正駁斥一名整骨師與電視女執行製作對他的不實指控。他表示，6年前因友人介紹至桃園一間整骨館接受骨盆與髖關節矯正治療，當時相處很愉快，療程也相當順利，「沒想到近日這名整骨師竟隱身化名，向媒體捏造爆料，指名道姓說我對他做不法行為。」他強調，對方的說法嚴重毀謗，破壞了自己40年來端正專業的社會形象。

▲眭澔平凌晨突然PO出不自殺聲明。（圖／翻攝自Facebook／眭澔平）



眭澔平進一步指出，該整骨師還與一名電視執行女製作合作，藉由舊事進行抹黑報復，「他們趁我因攀登聖母峰高山症併發腦水腫返台住院休養時，故意把6年前這麼久且毫無爭議的陳年舊事拿出來污衊炒作。」他懷疑，這與當年他拒絕替該女執行製作的香皂商品背書有關，「那天她突然硬塞來一塊香皂，要我拍攝名人推薦影片，我當場嚴厲拒絕，她懷恨在心，6年後竟然構陷報復。」

▲眭澔平否認指控。（圖／翻攝自Facebook／眭澔平）



面對外界質疑，眭澔平強調自己保留了完整行事曆與錄音作為證據，能證明當時醫病互動皆為善意，「雙方真的從來沒有發生過任何不愉快的事情。」他也重申，案件已進入司法程序，但台灣三級三審需等待數年才能有判決結果，因此不得不提前澄清，以免名譽持續受損。

▲▼眭澔平在留言區進一步澄清。（圖／翻攝自Facebook／眭澔平）



眭澔平最後提醒大眾，選擇醫療或整療單位必須謹慎，「我為所有民眾利益安全著想，避免遭遇像我一樣的情形，必須提醒各位朋友：千萬要慎選醫治整療的單位。」他強調，將堅決透過司法捍衛清白，並小心自身安全，「有人提醒我：他們的後台背景硬，在我民事刑事都提告後，一定要非常小心留意自身安全，所以我才發出這個聲明。」

眭澔平臉書全文：

不自殺聲明 一段近六年前之久的醫病關係，沒想到被有心人士運用，把本人受邀到桃園蘆竹區整骨醫治髖關節骨盆的矯正，在療傷過程中我覺得都很順利大家相處也一直愉快，可是近日這名整骨師竟隱身化名向鏡周刊捏造謊稱爆料，指名道姓說我對他做不法行為，他透過其自主的醫治診療對我進行職務霸凌，嚴重毀謗破壞我整整四十年來端正專業的社會媒體形象。我為所有民眾利益安全著想，避免遭遇像我一樣的情形，必須提醒各位朋友：千萬要慎選醫治整療的單位。 更令人感到心寒的是，該名整骨師聯合電視執行製作女客，竟然「趁你病，要你命」，利用我攀登聖母峰高山症併發腦水腫危急返台住院治療才出院休養兩個月之際，故意把六年前這麼久且毫無爭議的陳年舊事拿出來汙衊炒作，以便為與其關係特別的電視執行製作女客，因被我當眾拒拍沒見過的香皂點讚推薦影片而懷恨在心構陷報復，侮辱我的名譽。近日已有人提醒我：他們的後台背景硬，在我民事刑事都提告後，一定要非常小心留意自身安全，所以我才發出這個聲明。 本案現在已進入司法程序，但台灣三級三審還得等到一兩年後的判決，才能將這件整骨師沒有任何證據的指控毀謗給予繩之以法的懲戒，然而不知情的民眾萬一求診踩到地雷，反而被醫治的整復師莫名其妙侵權毀謗的指控，以致無法立即回復名譽找回公道，將是我非常不願意見到的事。有鑒於此特別提醒大家。 那天是新冠疫情爆發前的2020年2月20號，也是我跟這個整骨師和那名完全不熟的電視女執行製作，至今最後一次見面。之前我與這家OO堂的醫病關係橫跨四個月份，時間實在太久遠，他們一定以為我得高山症腦水腫把腦子燒壞了，不會記得正確的時間序列，還好我有完整的行事曆寫的是從2019年11月24日由簡姓友人受這名整骨師之邀帶我去，期間大家的醫病關係都非常好，也如他在我的錄音證據裡所說的，因為我6月剛拿到中醫博士學位，專攻針灸推拿可以與我一同研究中醫，所以第三次對我骨盆髖關節的整骨治療開始，他就主動退我交的錢，一直到紀錄裡後來我12/23跨年到1/12, 2/20 每次密集的出國回國間隔都在他盛情邀請下預約免費治療，雙方真的從來沒有發生過任何不愉快的事情，才會2/20當晚我從貝加爾湖冰潛凍傷起水泡回台無法接受整骨，但還是在整骨師和女執行製作殷切催請手機電話狂撥，拖到深夜11還是把我請到了店裡，我也被該女順利免費拍攝訪問幫OO堂和這名蔡OO整骨師美言推薦。妳問的香皂事件就在結束已近午夜12點爆發，這訪問我的女生自稱O雪的自媒體，竟然不遵守台灣媒體倫理的規矩，直接打鴨子上架，突然沒照會就塞來了一塊香皂商品，硬拗我最後讓她搭便車順便拍攝一段名人點讚推薦香皂的畫面，被我當場嚴厲拒絕，不料她惱羞成怒懷恨在心，拖六年之久背後聯和捏造構陷趁我腦水腫大病修復中睚眥必報。