小薰肥肉溢出→瘦到4字頭「被疑偷整形」　比基尼曬火辣ㄦ字水蛇腰

記者黃庠棻／台北報導

女星小薰（黃瀞怡）自從瘦下來之後，辣度全面升級，日前她大方曬出在蘭嶼旅遊時拍的比基尼照，只見她身穿亮橘色比基尼，過往包緊緊的下半身罕見大解放，側邊細細的綁帶，讓視覺從腰、臀一路延伸至纖細大腿，絕美線條超吸睛。

▲小薰瘦到4字頭，狂曬火辣身材。（圖／美体專科提供）

小薰自信滿滿表示「過往我的下盤比較大，買L號都還要想辦法遮，但自從減到4字頭，以前買的泳褲全部太大件！側邊綁再緊，看起來還是鬆鬆的，但我完全沒有要遮的意思，變瘦就是爽啊！」

自從減下來後，小薰透露身邊親友一直逼問她是不是偷偷抽脂，更自爆因為現在五官變得太立體，還被媒體誤認「是不是整形了？」她哭笑不得直呼「拜託，我真的沒整啦！瘦身就是最好的整形！」開心表示這次不僅成功減肉，還養成了超強代謝的好體質。

除了比基尼尺度大解放，瘦身有成的小薰，昨（19）日還加碼曝光私服美背照，大片背部挖空全都露，展現超薄腰身曲線，S形脊椎線條一覽無遺，她開心表示「自從成功減下來有自信後，每天都好想秀身材，現在穿衣超自由，當然要好好曬一下！」

談到如何維持體態，小薰也毫不藏私地分享她的私房秘訣。除了確保充足的睡眠，她也會特別注意進食順序「我會先吃蔬菜，再來是蛋白質，最後才是澱粉，這樣不僅能增加飽足感，也能有效降低熱量攝取，避免暴食。」

