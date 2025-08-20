3大韓星失言事件！神童、泰民失言引發全網關注　粉絲怒火四起

文／妞新聞

韓國明星近期失言風波不斷，藝人一舉一動時刻都得小心謹慎，因為節目、直播隨口玩笑，都能輕易地讓形象跌落谷底，今天我們整理了今年發生的3大失言事件，一起來看看吧。

韓星失言事件

1.神童&YENA

▲神童與銀赫登YENA主持的Youtube節目。（圖／Youtube／nexentirekorea，下同）

Super Junior成員神童近日與銀赫一同登上小14歲歌手崔叡娜（YENA）主持的YouTube節目《Tier Maker》，神童在給叡娜提示時脫口而出「昨天去了精子銀行」，讓叡娜當場嚇到。該片段曝光後，許多粉絲留言表示：「這種玩笑太過分了，對女性藝人不尊重」、「製作組怎麼會拿這種片段當預告？」認為神童的發言對叡娜不尊重，甚至指控其開黃腔。

預告中，銀赫率先給出提示：「我們昨天有見面」，神童也接著補一句：「不記得了嗎？」，讓崔叡娜有辦法可以猜出他們是誰，並回想：「我們昨天在《音樂銀行》（韓國KBS 2TV的音樂現場節目）見過吧？」，銀赫接著幽默回答：「音樂銀行嗎？但我用的是國民銀行」，這時神童竟脫口而出：「我昨天去了精子銀行」，這句話讓崔叡娜瞬間當機：「什麼？你說什麼？等一下，說這種話也可以說嗎？不是偶像吧？」目前除了預告片段已被下架外，釋出的正片中也刪除了這段內容。

2.BoA

▲BoA今年四月和男星全炫茂喝醉一起開直播。（圖／IG@junhyunmoo、@wooju1025）



南韓天后BoA今年四月和男星全炫茂喝醉一起開直播，兩人互動親密，BoA甚至在直播中提及搞笑藝人朴娜勑，稱「朴娜勑配不上全炫茂」，引發網友強烈反應。事後，BoA也發佈道歉聲明，表示已向朴娜勑道歉，並感謝她的寬容原諒。

3.泰民

▲泰民在七月直播提到日本地震預言。（圖／IG@xoalsox）



SHINee泰民在七月直播提到日本地震預言，竟說如果演出中遇上地震「會很酷、像舞台效果」，被網友指用詞失當、輕率。事後泰民緊急發限時動態道歉，強調自己沒考慮到當地人與災害危險性，承諾以後會更謹慎發言。網友則狂吐槽：「他到底把災難地震當成什麼，還在那邊講什麼舞台效果？光是有這種想法就太衝擊了」

從神童的「精子銀行」到泰民的「舞台地震效果」，明星一句口誤就可能把自己名聲回於一旦，只能說不管是直播、節目、社群上發言，大家都要三思而後行，別讓「一句話」而毀了自己呀。



