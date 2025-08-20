90歲李順載爺爺遭傳體況差！　親人出面曝現況：專注復健中

記者張筱涵／綜合報導

南韓現役最高齡演員李順載（90歲）近日再度被傳出健康異常，引發關注。不過，經親近人士證實，他並無重大健康問題，目前只是因腿部無力導致行動不便，正在專注復健。

▲李順載現在腿部無力復健中。（圖／翻攝自KBS）



李順載自1956年以電視劇《我也要做人嗎》出道，數十年來參與《許浚》《李祘》《無阻礙High Kick》《六龍飛天》《金錢之花》《衣袖紅鑲邊》等多部影視作品，奠定「國民演員」地位。即便年近九旬，他在去年仍接演KBS2水木劇《狗叫聲》與舞台劇《等待果陀的等待》，並憑《狗叫聲》奪下「2024 KBS演技大賞」大獎，創下三大電視台演技大賞最高齡得主紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，拍攝《狗叫聲》期間，李順載曾因健康狀況一度暫停拍攝，舞台劇演出也因身體不適中途下車。雖如此，他仍親自出席頒獎典禮，獲得全場熱烈掌聲。今年4月，第37屆韓國PD大賞頒獎典禮上，他雖獲頒演員部門「出演者獎」，卻因身體不適由所屬公司代表代領。當時公司代表透露，李順載因行動不便未能到場，需要更多鼓勵與應援。

舞台劇《等待果陀的等待》19日記者會上，演員朴根瀅提及「聽說李順載的狀況不是太好」，再度引發外界擔憂。不過，李順載親近人士隨後澄清：「他沒有健康異常，只是因年紀使腿部肌力減弱，走動需要協助，因此不希望以這種樣子出現在大眾面前。」

據悉，李順載目前正持續接受復健，除家人外暫不接待外人探病。所屬公司也強調：「去年因過度勞累導致身體抱恙，如今只是行動不便，並無其他健康問題。希望大家理解並繼續給予支持。」