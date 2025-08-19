劉玉玲演絕症移民媽媽！8千人場地首映橫掃2大獎　導演曝台灣血緣感動全場

記者蕭采薇／台北報導

國際影視鉅作《Rosemead》，近日在盧卡諾影展盛大舉行國際首映，不僅在可容納8千人的最大場地Piazza Grande放映，更在閉幕典禮上抱走觀眾票選大獎，氣勢驚人！女主角兼監製、華裔影星劉玉玲（Lucy Liu）親自出席，榮獲「職涯成就獎」殊榮，展現其在國際影壇的崇高地位。

▲《Rosemead》橫掃盧卡諾影展，劉玉玲（左3）、新人Lawrence Shou（左2）、台裔導演林文德（右3）與台灣大新媒體事業副總經理李芃君（右2）踏上紅毯。（圖／Locarno Film Festival提供）

《Rosemead》改編自真實事件，劉玉玲飾演一位罹患絕症的移民母親，為保護患病兒子陷入道德掙扎。全片以女性視角細膩描繪文化衝擊、身分認同及家庭困境，交織成一部現代悲劇。身兼主演及監製的劉玉玲感性表示：「能在盧卡諾影展與數千觀眾相遇，並抱走觀眾票選大獎，真是難忘的一夜！」

▲《Rosemead》在盧卡諾影展一舉奪下觀眾票選大獎。（圖／Locarno Film Festival提供）

劉玉玲說道：「這份肯定再度證明電影的巨大力量與影響。我們已迫不及待要將《Rosemead》引進台灣與全亞洲，讓更多人看見！」導演林文德（Eric Lin）也表達感謝：「這部電影的初衷，是希望激發人們反思彼此交流連結的迫切性，很高興這份心意與全球觀眾產生共鳴。」

▲劉玉玲身兼女主角與監製，獲頒盧卡諾影展「職涯成就獎」。（圖／Locarno Film Festival提供）



他更透露自己父母自台灣移民美國，對台灣有著深厚情感，因此期待在盧卡諾成功首映後，能讓《Rosemead》觸及更多觀眾。台灣大新媒體事業副總經理李芃君表示，近年來投資的國際合製作品屢獲肯定，從坎城影展某單元入選的《Lucky Lu》，到本次在某國際影展與盧卡諾影展嶄露頭角的《Rosemead》，都印證了MyVideo在題材選擇上的獨到眼光。

▲《Rosemead》改編自真實事件，講述劉玉玲（右）飾演的罹患絕症母親，如何面對Lawrence Shou（左）飾演、精神狀態逐漸惡化的思覺失調兒。（圖／Locarno Film Festival提供）