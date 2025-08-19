教室偷烤肉！幻藍小熊校園「黑歷史」被挖...認了：我以前很皮

▲ AcQUA源少年與GENBLUE幻藍小熊出席記者會。（圖／臺北流行音樂中心提供）



記者翁子涵／台北報導

臺北流行音樂中心全新企劃節目《歌手返校日 HITSTORY: Back 2 School》日前盛大開播，節目以「歌手重返母校」為核心，帶領觀眾重溫青春時光，今（19日）AcQUA源少年與GENBLUE幻藍小熊出席記者會，AcQUA源少年成員們也暢談啟發自己的音樂榜樣，隊長莑茗透露最愛周杰倫，秉諭也因〈晴天〉獲得追夢能量；毓家則受鄧紫棋影響，立志成為歌手，佾暘與弘道也表示，周興哲與張學友的佳作，深深影響了他們的音樂之路。

▲▼ AcQUA源少年與GENBLUE幻藍小熊分享校園趣事。（圖／臺北流行音樂中心提供）

回憶校園趣事，AcQUA源少年隊長莑茗笑說：「我高中時多數時間泡在吉他社，為比賽每天練琴八小時，甚至一個月往返台南市區，真是瘋狂！」成員們也打趣透露：「莑茗的畢業紀念冊肯定很『精彩』，還有點『特別』，大家可以期待節目中會不會曝光！」弘道則分享國三時加入某選秀節目，每天早起上學、晚間訓練到凌晨，全靠爸爸接送補眠，回想起來雖然疲累卻也熱血。

提及學生時期「瘋狂事」，GENBLUE幻藍小熊成員XXIN笑稱：「我當時很皮，還曾偷偷在教室烤肉、翻牆到後山，不過小朋友們別學喔！」許媛媛回憶自己是「社團活動積極份子」，下課常自彈自唱；采甄透露外表看似叛逆，卻是老師眼中「優良學生」，但也曾偷偷帶肉到規定全素的學校加菜，幸好老師沒發現，成為難忘的回憶。

談到書包裡的「秘密」，AcQUA源少年佾暘坦言，當年學校禁手機，但同學低頭打遊戲、看影片，讓老師束手無策。秉諭則笑說：「那時大家都會準備好幾支手機，交假的給教官收！」隊長莑茗打趣表示自己是「最乖的學生」，書包裡「只有課本」。成員們分享完畢，也笑著向當年老師與教官「隔空道歉」，直言那段青春叛逆歲月，如今都是難忘的美好回憶，也感謝師長們的包容與教導。

