朴寶劍「親自走到Lulu休息室」！後台3暖舉曝光　她感動到快哭

記者劉宜庭／綜合報導

南韓男神朴寶劍17日在高雄舉辦粉絲見面會，由女星Lulu（黃路梓茵）擔綱主持。活動結束後，Lulu在社群平台發布長文，分享這次主持的心得，除了盛讚朴寶劍是「超級耀眼的太陽」，更曝光他在後台的超暖舉動，讓身經百戰的她都直呼：「已經感動要哭了！」

▲朴寶劍見面會主持人是Lulu。（圖／翻攝自Lulu臉書）



Lulu在文中表示，身為主持人，她深知粉絲們的心情，總想著如何讓偶像與粉絲都能盡興。但她很快就發現自己多慮了，因為朴寶劍自帶「暖流」，光是看著他就會不自覺微笑，她更當場告白：「你的存在本身就是一件很美好的事。」

Lulu接著盛讚朴寶劍的敬業與才華，無論是演戲、主持還是音樂創作，各方面都力求完美，更讓她佩服的是，朴寶劍「待人始終謙卑和善」。她透露，按照慣例，主持人會在活動前去跟藝人打招呼，沒想到這次完全相反，「寶劍他居然親自走到我的休息室，帶了他親手寫的卡片給我並且謝謝我，還跟我分享他記得我之前採訪他的片段。」

▲Lulu送給朴寶劍的畫。（圖／翻攝自Lulu臉書）



這個預料之外的舉動，讓Lulu又驚又喜，她感動地說：「他其實根本不用做這些～～但他全做了！」這份真誠的心意，讓她感受到一種「雙向奔赴的愛」，並驕傲地向粉絲喊話：「我們的偶像真的好棒！」

▲結束主持人工作後，Lulu頓時變成粉絲賣力為朴寶劍應援。（圖／翻攝自Lulu臉書）



從Lulu分享的照片中，不僅有她與朴寶劍在後台的開心自拍、她親手繪製的可愛卡片，更有她化身小粉絲，坐在台下拿著應援手燈、指甲上還彩繪著朴寶劍頭像的模樣，足見她對這次主持的投入與喜愛。