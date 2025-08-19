全家只有一台冷氣！曹佑寧存50元零用錢「請隊友吃雞排」　圓夢幫爸媽翻修老屋

記者蕭采薇／台北報導

曹佑寧擔任「1919食物銀行」的公益代言人，分享從金牌選手轉戰影劇圈的心路歷程。他透露，曹佑寧在家排行老二， 上有哥哥下有弟弟，在爸爸的帶領下，三兄弟都熱愛棒球。他表示：「我來自一個平凡的上班族家庭，從小看到父母親為了養育我們兄弟三人兢兢業業存錢，就知道基本的溫飽得來不易，也特別能同理弱勢家庭的困難。」

▲曹佑寧擔任「1919食物銀行」年度公益代言人 。（圖／記者黃克翔攝）

曹佑寧提到兒時父母為了支持三兄弟熱愛的棒球興趣，不惜千里迢迢讓三人轉學，只為讓他們能上有棒球隊的小學。他回憶童年練球不僅有兄弟間的扶持，更有來自隊友間的情誼，當時見到一些家境清寒的隊友，經常只能買塊雞排果腹，隊上大家便會主動分食，把便當、水果、零食等手中食物分享給更需要的同伴。「那種兄弟間的情誼，至今仍讓我感動。」

他印象特別深刻的是，有次家境比較不好的隊友，竟然主動請他吃雞排，這種樂於分享的心情令曹佑寧非常感動。曹佑寧說：「我國小的時候，一天零用錢是50元，後來也會多存幾天，買雞排請隊友一起吃。」他也呼籲，只要幾杯咖啡和飲料的錢，就能讓弱勢家庭換得2個月的溫飽。

▲曹佑寧從小就知道基本的溫飽得來不易，也特別能同理弱勢家庭的困難 。（圖／記者黃克翔攝）

不只關懷弱勢，也愛小動物的他，今年認養了兩隻流浪貓。曹佑寧說，提到下戲後最舒壓的事情就是吸貓擼貓，忙碌之餘還需要當鏟屎官，他表示能從認養毛小孩到認捐急難家庭，都是一種愛的回饋。

曹佑寧坦言，自己是普通家庭長大的孩子，過去也曾分享過，全家只有一台冷氣。不過他近期也幫老家重新裝潢、更換老舊家電，幫父母翻修老屋。「過去家人一直支持我追夢，現在是輪到我回報的時候了，希望再不久我就能買間更大的房子給他們住。」但他也笑說，現在房價太高，看房要靠緣分，一切順其自然。

▲曹佑寧呼籲，少幾杯飲料錢，就可以讓弱勢家庭溫飽 。（圖／記者黃克翔攝）