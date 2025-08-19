馬景濤新女友不在意差26歲！　大方認「他跟我爸同年」：父母不反對

記者張筱涵／綜合報導

昔日「瓊瑤劇男神」馬景濤近日宣布有很好的女友，對象就是曾發合照表示「偶像變愛人」的吳小姐。近日，吳小姐直播中被問到和馬景濤相差26歲一事，她大方表示：「我爸跟馬哥是同齡人，很正常，我根本不在乎這些。」

▲馬景濤和新女友交往穩定。（圖／翻攝自微博）



吳小姐17日凌晨透過直播首度談及和馬驚濤的感情細節。現年37歲的她坦言，馬景濤一直是自己心中的男神，「喜歡他的所有，喜歡他的一切。」面對網友調侃她的父親與馬景濤年紀相仿，她淡定回應：「我爸跟馬哥是同齡人，很正常，我根本不在乎這些。」她並強調，父母思想開明，並未反對這段相差26歲的戀情，「沒辦法，他們比較疼我。」

被問及是否會與馬景濤結婚時，吳小姐始終抱持「順其自然」的態度。她直言：「結婚真的很無所謂啦，領一張證很簡單，但有這個必要嗎？我們覺得沒有太大的必要。」對於兩人如何處理經濟問題，她態度明確：「馬哥賺錢不交給我，我也不管財政大權。我管我的錢，他管他的錢。我不差錢，自己能養活自己。家裡缺什麼，我買他也買。」

吳小姐最後強調，自己對這段感情十分清楚且篤定：「跟他好的那一天，我就很清楚、看得非常清楚，我很明白，我不會後悔。」