又來！陸綜新節目3設定全抄《地娛室》　遭揪沒買版權…陸網也暴怒

記者張筱涵／綜合報導

陸綜《姐姐妹妹抓娃娃》19日中午12點開播，節目以虛構「燙手山宇宙」為背景，設定角色「烏阿娃」偷走綠色能源石，戚薇、李一桐、李雪琴、田曦薇、張藝凡組成「宇宙最強抓手團」，赴土耳其展開7天6夜追捕行動。而這個設定和LOGO配色也被眼尖網友發現和韓綜《Biong Biong地球娛樂室》非常相似。

《姐姐妹妹抓娃娃》遭指抄襲《Biong Biong地球娛樂室》。



《姐姐妹妹抓娃娃》將於19日中午開播，預告中可見戚薇、李一桐、李雪琴、田曦薇、張藝凡先到「燙手山宇宙地球辦事處」，發現綠色能源石被烏阿娃偷走，她們遠赴土耳其要將物品奪回，到了以後面對層層難關，為了享用當地美食還得玩遊戲才能爭取，這樣的設定被有在關注韓綜的網友發現，和《Biong Biong地球娛樂室》幾乎一樣。

《姐姐妹妹抓娃娃》與《Biong Biong地球娛樂室》無論世界觀設定、LOGO配色，甚至剪輯手法都極為相似。對此，蘑菇娛樂負責人也發文直言：「我直接問了，對岸那個《姐姐妹妹抓娃娃》一樣沒買《地球娛樂室》版權～看到有人說有買版權，真的只能呵呵....Ｘ的....羅羅不生氣，我都替他暴怒了。」

《姐姐妹妹抓娃娃》預告。



大陸網友也紛紛在相關微博貼文下表示，「說實話，沒想到2025年還能看到抄的這麼原汁原味的」「好丟人啊」「一天到晚就知道抄抄抄」「買了版權就放證據，沒買就別厚著臉皮抄好嗎？」更有人直言：「內娛綜藝永遠只會抄襲日綜韓綜，太丟中國人的臉了。」