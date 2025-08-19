24歲耀樂轉當「杭州地下偶像」　大方發紅包接戲叮嚀粉絲：等我回來

▲原本是網紅的耀樂，如今在杭州當地下偶像。（圖／翻攝自耀樂微博／CTWANT）

24歲的耀樂原本是抖音網紅，2023年時爆出與炎亞綸的情感糾紛，他召開記者會時炎亞綸突然到場，超級戲劇化的場面掀起外界熱烈討論。隨著兩人的官司告一段落，耀樂去年貼出「中華人民共和國台灣居民居住證」，表示要到杭州定居，時報周刊CTWANT也獨家報導他加入了地下偶像團體，先前他更進劇組拍戲，演藝事業發展得相當不錯。

▲寵粉的耀樂時常送禮物及發紅包給粉絲。（圖／翻攝自耀樂微博／CTWANT）

今年3月時耀樂加入了浙江地下偶像團體「UPuzzle」，並展開一連串的活動，他還將微博名稱改為「UPuzzle_最帥那個」，看得出他應該是團中的「門面擔當」。耀樂也在社群網站上積極與粉絲互動，不僅與粉絲分享從台灣帶過去的名產，還會在節日時分享紅包，相當努力經營與粉絲之間的關係。

▲耀樂宣布自己進組拍戲，可能會常缺席偶像活動。（圖／翻攝自耀樂微博／CTWANT）

除了當地下偶像，耀樂又創下新的演藝生涯里程碑，宣布進組拍攝，而且不是最近火紅的短劇，而是傳統長劇，他表示從前期籌備到拍攝需要一個月的時間，因此就算不是演主角，應該也會是有點故事的角色。而耀樂還特地發表公告，表示自己將進入「暫休狀態」，因為要專心拍戲，所以大部分的地下偶像活動可能都無法參加。

▲雖然拍戲會比較忙碌，但耀樂說自己不會停止網路上的營業。（圖／翻攝自耀樂微博／CTWANT）

不過相當重視粉絲的耀樂強調，進劇組拍攝的這段時間，如果休息日剛好是在假日，他還是會到偶像活動現場與大家見面，「只不過最不理想的狀態是，到殺青前都只能在微博上與大家互動。」他也說自己只是無法參與活動，不代表他在網路上的營業也會隨之暫停，表示：「我喜歡分享我的生活，而這個分享欲不會因為我暫休偶活而停止。」

▲耀樂向粉絲喊話不要離開，要等他回歸。（圖／翻攝自耀樂微博／CTWANT）

過去耀樂在社群網站發文的頻率相當高，一天最多可以發20篇文章，雖然拍戲時可能無法像之前一樣如此「活網」，但他笑說：「只要我有空拿起手機時，你們就會看到煩人的微博通知在此刻響起來。」更向粉絲喊話：「不要走開，等我回來！」在耀樂開始拍戲後，他的發文次數的確還是不少，不過或許是有簽保密條約，因此他並沒有在網路上分享拍戲的過程與心得。

▲愛發文的耀樂目前還沒有分享過拍戲的點滴。（圖／翻攝自耀樂微博／CTWANT）

