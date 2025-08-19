林逸欣「婚禮精油膏」被秒殺！成長片爆紅哥哥篇幅最少…親回原因

▲林逸欣（右）的爸爸林春銘（左）是台南腦神經內科名醫，近來因女兒的婚禮影片暴紅。（圖／翻攝自林逸欣臉書）

圖文／鏡週刊

林逸欣日前因在婚禮上播放的成長影片，成為社群熱議話題，她從小在充滿愛的環境中長大，被稱為「富養典範」。林逸欣爸爸在台南的診所出產的精油膏，更成為秒殺夯品，排隊也買不到，讓林逸欣連忙寫程式，希望能夠協助網購流程更順暢。

▲林逸欣因精油膏熱賣，特地寫了AI程式，希望能夠讓網購更流暢。（圖／翻攝自林逸欣臉書）

林逸欣8月初舉辦婚禮，成為新嫁娘，引起關注的卻是她的成長影片，因為不只家境富裕，她的爸媽更是認真在教養兒女，讓網友羨慕，被稱為「用愛富養」。影片暴紅後，林逸欣爸爸在台南的診所出產的精油膏，更成為秒殺夯品，排隊也買不到。

▲林逸欣爸爸診所的精油膏目前賣到缺貨。（圖／翻攝自林春銘醫師神經醫學網臉書）

學霸哥哥 其實是妹控

林逸欣向本刊表示，「我人在台北沒辦法回去幫忙，但我已經利用AI寫程式，要優化網路購買流程。」但因為人手實在不足，不敢再幫精油膏宣傳，希望民眾耐心等候。不過在林逸欣成長影片中，哥哥的篇幅最少，是否感情不好？林逸欣做出解答，「是因為哥哥不喜歡面對鏡頭。」

▲林逸欣（左）和老公Tony（右）的婚禮，因疫情延了4年才舉辦。（圖／翻攝自林逸欣臉書）

林逸欣的哥哥林逸侖雖然低調，實力卻很強大，除了獲得十大傑出青年外，從小就一路開外掛，經歷亮出來超驚人，國小數理資優班、國中資優班甄試榜首、台南一中資優班甄試榜首。更曾獲得台南市即席演講比賽冠軍、高中得到數學競賽ARML（American Regions Mathematics League）的金牌、還有十大傑出兒童。

▲林逸欣（左）從歌手出道，後演出電視劇，也挑戰舞台劇表演。右起林俊逸、呂紹齊。（圖／鏡週刊提供）

讓林逸欣最感動的，就是哥哥還是她最忠實的粉絲，林逸欣回憶起剛出道當歌手時，舉行小型演唱會，結果觀眾不到5人，但哥哥第一個到場，還架起腳架錄下演出片段，「我就跟哥哥說『怎麼辦都沒有人來』，結果他說『你有我啊！』」一句話就讓林逸欣充滿了信心。

疫情拖累 婚禮延4年

兄妹倆感情緊密，雖然原本婚禮的伴郎不是哥哥，但林逸欣想來想去就是要哥哥當伴郎，哥哥也義不容辭地幫忙。只是發生了一點插曲，原本她在2021年就要結婚，卻遇到疫情，加上阿嬤、外婆接連過世，陪爸媽修復心情之餘，婚禮也延期了4年。

▲林逸欣（右二）和家人感情緊密，三不五時就回台南團聚。左起為哥哥、媽媽及爸爸。（圖／欣宇宙提供）

林逸欣說，「想不到4年後哥哥的西裝尺寸就變得有點不合了，但他也特地重新訂做了一套西裝。」林逸欣說起家人滿滿都是愛和驕傲，所以即使在台北生活和工作，也是三天兩頭往台南跑，老公也已完全融入他們家。



