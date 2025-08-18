張翰遭封殺3年「又遭凍結股權」！2官司纏身至今零作品　公司發聲明

記者田暐瑋／綜合報導

大陸知名男星張翰2022年自編自導自演的電視劇《東八區的先生們》，因被質疑吃女演員豆腐、劇情油膩、歧視女性等，受到許多負面批評，有三年的時間都未有新作品。近日捲入工程合約糾紛，股權遭到法院凍結。

張翰持有的影業公司股權遭到法院凍結，據「天眼查」顯示，法院採取了股權凍結措施，凍結金額高達165萬人民幣（約700萬元台幣），凍結期限長達3年。該公司成立於2016年4月，張翰為公司大股東，持股比例高達99%，主要經營影視製作、藝人經紀等相關業務。

▲張翰沉寂3年。（圖／翻攝自微博／張翰Studio）

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對此次股權凍結事件，張翰工作室18日發表聲明表示，在2023年至2024年期間，工作室與多家工程公司簽署合約，強調工作室一直秉持契約精神並嚴格履約，期間多次友善回應並處理合作方提出的各項訴求，但仍無法避免在服務期限、服務品質等方面產生爭議。

此次股權凍結事件源於雙方的工程合約糾紛，目前案件已進入司法程序。據了解，張翰方面將在今年9月11日及10月13日分別面臨兩起施工合約糾紛的開庭審理，而這並非張翰近期唯一的法律糾紛，今年7月底還曾因曾投資的餐飲公司破產清算案件，被捲入追收未繳出資糾紛，張翰方面表示已於2023年4月合法退股，並強調相關出資義務已全數履行完畢。

▲張翰沉寂3年。（圖／翻攝自微博／張翰Studio）

