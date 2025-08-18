正版在這買！星達拓海外首間官方周邊店在台灣　8／26開幕預約制

記者吳睿慈／台北報導

日本星達拓娛樂（STARTO ENTERTAINMENT）所屬藝人官方周邊專賣店「FAMILY CLUB.STORE」2024年在台北華山舉辦快閃店獲得熱烈迴響，承辦單位18日正式宣布將以常設實體店形式進駐台北市中山區，目標成為海外粉絲的新據點。

▲星達拓娛樂官方商品將在台灣販售且有正式店面。（圖／資料照／大鴻藝術BIG ART、STARTO星達拓娛樂提供）



「FAMILY CLUB.STORE GLOBAL 台北」作為「FAMILY CLUB.STORE」首間海外常設店，象徵日本偶像文化與台灣粉絲之間的新里程碑。店內將陳列星達拓娛樂所屬藝人的照片、周邊商品、戲劇合作商品等，讓粉絲們能親手觸摸、盡情享受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲星達拓海外首間官方周邊店在台北中山即將開幕。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



台北店預計於8月26日開幕，並採完全預約制，也將陸續推出，商品陣容會持續更新，預計搭配多彩多姿的活動企劃，為粉絲帶來最新、最快速的官方周邊商品與驚喜體驗。

未來「FAMILY CLUB.STORE GLOBAL 台北」將持續舉辦各式限定活動與特別企劃，深化與粉絲的連結，作為星達拓娛樂所屬藝人官方周邊的海外重要據點，讓海外粉絲隨時隨地都能輕鬆取得官方商品。最新消息請關注「FAMILY CLUB.STORE GLOBAL」官方網站及官方社群公告。