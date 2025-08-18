白冰冰嘆是「獨居老人」！　70歲感情現況曝光：跟我在一起，少奮鬥30年

記者孟育民／台北報導

白冰冰今（18日）出席「2025世界閩南語金曲盛典」報名開跑記者會，自掏至少百萬元贊助活動。現年70歲的白冰冰體力極佳，還在忙碌工作，不過她感嘆自己像是獨居老人，家中僅有外勞與助理陪伴，「因為我已經沒有家人了啊！」被問到感情，她先反問記者「不用了吧，還是你對我有興趣？」她表示現在雖然不會期待戀情，但若有人願意陪伴出遊，並不會刻意排斥，心態相當佛係，「跟我在一起，少奮鬥30年！這個年紀就是開心就好，哪裡好吃、哪裡好玩就去，錯過了就算了。」

▲白冰冰出席「2025世界閩南語金曲盛典」報名開跑記者會。（圖／記者周宸亘攝）

白冰冰主持的《超級冰冰show》近期收視告捷，先前傳出好友胡瓜將加入週末戰局，被問到此事，白冰冰則平常心回應：「這個要很平常心，兵來將擋，水來土掩，我這是老師傅在這裡，不管是不是瓜哥，其他人也會來啊，這是一個良性競爭，都是最好的好朋友，能一起評比，就是觀眾的福氣。」

▲白冰冰樂於分享自己的經驗。（圖／記者周宸亘攝）

白冰冰出道52年，發行上百首歌曲，唱紅了〈唱祙煞〉、《阿娜答》等歌曲，今年還推出新歌〈喝酒講講話》，也不忘提攜新人，在唱片不景氣時依舊花錢幫旗下藝人出專輯，提到為何參加這次的2025世界閩南語金曲盛典？她說：「我知道陳飛舉行這個比賽已經20年，她的個性跟我很像，樂於助人又講義氣，她的夢想是讓閩南文化被全世界看到，所以當初邀請我時，我二話不說就答應。」

▲「2025世界閩南語金曲盛典」。（圖／記者周宸亘攝）

白冰冰提到自己也是唱歌比賽出來的，比了48次才有機會出道，出道52年被問到有考慮退休嗎？她笑說：「我是老不休，在我有生之年會將所學盡量傳承。」她也給參賽者建議，「這是我的撇步，除了注意台風和穿著打扮外，在台上就是要『不要臉』，不要害羞，唱歌最重要的是感情。另外就是要注意台風和穿著打扮，去除心裡的膽怯把自己的好歌喉展現給大家看。」