台灣影壇傳捷報！2短片入圍「亞洲短片盛事」　他喪女兇手是黃冠智

記者黃庠棻／台北報導

2025年亞洲短片盛事《CinemaSHORT亞洲短片競賽》強勢回歸，台灣影壇再傳捷報。兩部極具感染力與敘事力的台灣短片《薄荷涼菸》、《我朋友的故事》雙雙入圍，將與亞洲各國精選短片角逐最高榮譽，並於MyVideo平台獨家免費播出。

▲《我朋友的故事》以導演親身經歷化作獻給逝去摯友的禮物。（圖／杰德影音提供）

上屆（2023年）《CinemaSHORT 亞洲短片競賽》中，由導演夏睿謙執導、金鐘影帝游安順與以《八尺門的辯護人》入圍第59屆金鐘獎迷你劇集女主角的雷嘉汭主演的驚悚喜劇《半夜鬼上車》（Unexpected Passenger）以強勁實力脫穎而出，榮獲評審團特別獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《半夜鬼上車》由雷嘉汭、游安順主演。（圖／杰德影音提供）

曾入選第45屆金穗影展的劇情短片《滯》（On The Way Home）不僅於同一屆入圍CinemaSHORT亞洲短片競賽，之後更於CinemaWorld頻道播出。

▲台灣劇情短片《滯》。（圖／杰德影音提供）

這些優秀作品為台灣短片在國際舞台奠定了質感與張力兼具的口碑，也為今年（2025 年）入圍的兩部作品《薄荷涼菸》（Ash）與《我朋友的故事》（STACY）注入更多期待與關注。

▲《我朋友的故事》以導演親身經歷化作獻給逝去摯友的禮物。（圖／杰德影音提供）

CinemaWorld世界影城電影頻道自2013年開播，以「最會說故事的電影頻道」為品牌核心，精選全球獨具風格的佳片，致力呈現多元文化與人文觀點，並持續拓展平台觸角，讓亞洲觀眾能近距離接觸世界各地的影像創作。

▲《薄荷涼菸》由鄭有傑、黃冠智主演。（圖／杰德影音提供）

由紀錄片名導、《我的兒子是死刑犯》導演李家驊執導的首部劇情短片《薄荷涼菸》，講述一名失去愛女的父親，衝動拿刀欲報私仇，卻在一場突如其來的對談中動搖殺意。該片由鄭有傑與黃冠智主演，張力十足地詮釋正義與情感的撕裂，呼應近年台灣作品對社會議題與人性掙扎上的深刻描寫，觸及死刑與正義的省思。

▲《薄荷涼菸》由鄭有傑、黃冠智主演。（圖／杰德影音提供）

林奕伶導演以自身經歷為靈感，真摯描繪一段來不及道別的青春回憶。主角在好友輕生後，在夢與現實間尋找再一次說話的機會。《我朋友的故事》不只觸及個人哀傷，也映照年輕世代面對「失落」與「情緒照護」的焦慮。

▲《我朋友的故事》以導演親身經歷化作獻給逝去摯友的禮物。（圖／杰德影音提供）

片中場景取自導演熟悉的台灣街景與校園，並巧藏來自逝者家鄉台南的「熱狗人」街頭塗鴉彩蛋，這份從真實出發、溫柔包裹創傷的視角，正是近年台灣創作裡最動人的感性。

▲《我朋友的故事》以導演親身經歷化作獻給逝去摯友的禮物。（圖／杰德影音提供）

2025年亞洲短片競賽「CinemaSHORT」聚焦主題「未被訴說的日常故事--窺見日常」（Untold Stories: A Glimpse Into the Everyday），以影像呈現亞洲社會中深具共鳴的日常切片。即日起，觀眾可至MyVideo活動專頁免費觀賞所有入圍作品。

▲《我朋友的故事》以導演親身經歷化作獻給逝去摯友的禮物。（圖／杰德影音提供）

也可透過活動頁連結進入投票表單，為心中最佳短片投下寶貴一票。完成投票即可參加抽獎，有機會獲得MyVideo 500元看片金，即使錯過投票時程，所有作品仍將開放至9月17日免費收看。

▲《薄荷涼菸》由鄭有傑、黃冠智主演。（圖／杰德影音提供）