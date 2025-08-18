葛斯齊出手了！爆夏克立婚內出軌「關鍵私密照曝光」　女粉控被搞大肚子

記者孟育民／台北報導

藝人黃嘉千與夏克立的離婚官司纏訟2年，終於在去年結束了16年的婚姻關係。不料近日葛斯齊踢爆他和有小孩的女粉絲發生關係，結果射後不理，事後擔心東窗事發，還嫁禍給經紀人。對此目前夏克立無回應，而經紀人出面證實「確實有女性跟她聯繫」，也強調兩人在今年3月就已結束合作關係。而夏克立惡行不只一件，葛斯齊15日在直播爆料夏克立婚內出軌多女，並手握一小時錄音檔，還直接公開夏克立傳給小三的私密裸照，直言：「我為什麼要點名你，因為你欺騙台灣社會，台灣人是非常善良的，我坦白講，就些事連黃嘉千都不知道。」





▲葛斯齊踢爆夏克立婚內出軌，公開夏克立裸照。（圖／翻攝自YouTube／寶島瓜主 葛斯齊）

葛斯齊在直播踢爆夏克立婚內出軌，並公開夏克立傳給小三裸上身的照片，連同時間都能清楚看見，是在2021年8月22日，「夏克立你有沒有傳不雅照給A性女孩？你們在2020年就認識了，我求證夏克立，夏克立跟我會認識是因為她是夏天的粉絲。2021年兩個人就發生不倫關係，那時候夏克立和黃嘉千還沒離婚。」至於為何結束這段關係，原來是A女發現，夏克立早在多年前就有一位「關係親密」的女子。沒想到，夏克立經紀人關注到此事，經紀人詢問夏克立，對方卻稱A女是瘋狂粉絲，一直騷擾跟蹤他，於是把A女封鎖。

▲葛斯齊公開喊話夏克立。（圖／翻攝自YouTube／寶島瓜主 葛斯齊）

葛斯齊接著爆料，夏克立和另一位女粉絲P女發生關係，還原事情始末，P女在2024年私訊夏克立，希望教她英文。夏克立今年初飛回台灣打離婚訴訟，P女主動接機，葛斯齊說：「夏克立跟我說『我就叫她不要來，很煩』，但我覺得很矛盾，為什麼她會有你的班機時間，夏克立一下飛機就上了這女孩子的車，他們的第一站是女粉絲的家，第一件事就是去洗澡。」最後兩人發生關係，但葛斯齊分別詢問經過，P女和夏克立各說各話，夏克立不停強調是P女霸王硬上弓，更堅稱自己有「性功能障礙」，而P女則指控是夏克立慾火上身。

更誇張的是，P女告訴夏克立懷孕了，控訴對方射後不理，甚至跑去夏克立委任的律師事務所對峙鬧場。P女找上葛斯齊爆料，葛斯齊則要對方拿出證據，「她拿不出實質證據，但她用另一種方式，錄音跟夏克立對峙的內容，夏克立用中文講說『這小孩我不可能要』，所以也印證了兩人發生不正當關係，所以我說夏克立睡粉一點都不過分。」