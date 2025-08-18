林志穎妻偕友嗑鍋露美腿！　夜店續攤30分冒雨趕回家

▲陳若儀日前現身台北市松山區一間餐廳。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

出道超過30年的林志穎雖然已年過半百，但俊俏外型及超凍齡帥臉看不出年紀，身為「不老男神」的另一半想必也很努力跟他一起保養自己；他2010年與小9歲的辣模陳若儀登記結婚，陳若儀經常在社群分享生活日常照，一雙超長美腿與玲瓏有緻的身段十分吸睛，時報周刊CTWANT日前也捕捉到她穿著熱褲與友人聚餐，雖然沒有特別打扮，但模樣仍相當年輕。

7月23日晚間，陳若儀與友人在台北市松山區一家港式火鍋餐廳餐敘，老公林志穎並沒有同行。8點15分，陳若儀疑似先到櫃檯刷卡買單。直到9點42分，她與2對友人飽餐後走出餐廳，一行人在門口繼續開心聊天，其中一名男友人拿出口腔噴劑朝她的嘴裡噴了幾下，接著又為其他女生們服務，格外貼心。幾人邊走邊聊，走到路口乘車前往大安區的酒吧續攤。但不知道是否因為家中還有老公小孩在等門，才過約半小時，10點19分陳若儀便先行先行離開酒吧，在大雨中由友人護送獨自搭車離去。而友人們則一直玩到次日凌晨1點多，在酒吧打烊後才離開。

▲吃完火鍋後，陳若儀的朋友熱心幫她噴口腔噴劑。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲陳若儀雖然沒有特別打扮，但一雙辣腿仍是注目焦點。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲一群人前往夜店續攤，不過陳若儀只待了半小時便速速離去。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

陳若儀是模特兒出身，因長相神似名模林志玲而被封「小林志玲」，與「小旋風」林志穎結婚15年，還生了三個小孩，但身材依舊火辣，林志穎曾透露對當時還是小模的陳若儀一見鍾情，特別是那雙美腿格外引他注意，陳若儀也不吝惜在社群分享自己的瘦腿祕方，就是持之以恆每天都在床上做踩自行車式動作，一次10分鐘，再用雙手撐起頭部，將左手肘盡可能去觸碰右腳膝蓋，來回進行30秒重複3次循環。

▲據悉陳若儀（右）的一雙美腿讓林志穎（左）一見鍾情。（圖／翻攝自陳若儀IG）

