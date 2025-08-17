夏克立爆「睡女粉射後不理」！婚內出軌訊息曝　前經紀人認：有女性聯絡我

記者孟育民／台北報導

藝人黃嘉千與夏克立的離婚官司纏訟2年，終於在去年落幕，結束了16年的婚姻關係。不料近日葛斯齊近日直接點名他和有小孩的女粉絲發生關係，結果射後不理，且私下傳不雅照給對方，事後擔心東窗事發，還嫁禍給經紀人。對此目前夏克立無回應，而經紀人出面證實「確實有女性跟她聯繫」，也強調兩人在今年3月就已結束合作關係。

▲夏克立結束和黃嘉千婚姻，遭葛斯齊指控婚內出軌女粉絲。（圖／資料照／記者黃宥寧攝）



葛斯齊先前爆料《爸爸去哪兒》男星婚內出軌，掀起外界關注，如今證實正是在說夏克立，也透露曾找對方求證，卻遭他拿法律恐嚇。葛斯齊日前公開在直播中點名夏克立，事後在社群發出婚內出軌對話截圖，並表示：「夏克立都給你一個禮拜出來面對了，你自己不認，真要我拿出我們對話查證的錄音還有A女和P女的查證，你這輩子要怎麼做人！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲夏克立。（圖／翻攝自夏克立IG）

▲夏克立婚內出軌對話。（圖／翻攝自Facebook／葛斯齊）

對此，記者求證夏克立，目前都無音訊，經紀人Serene則回應：「確實有一些女性跟我聯繫。我在無法解決藝人私下複雜的感情關係，在跟夏先生屢次討論之後，我決定在2025年3月4日終止了夏克立先生的經紀事務。我不再任職他的經紀人，不便對他的個人行為做出回應。」