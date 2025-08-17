米可白姊住旅館「進廁所5秒玻璃突炸裂」！碎片插手昏倒 真相超驚悚

記者潘慧中／綜合報導

米可白（趙亦瑄）最近在節目《姊妹亮起來》透露，姊姊有次出國曾入住一間旅館，未料踏進廁所不久，「瞬間玻璃碎掉」，姊姊也同時昏倒，事後才得知令人毛骨悚然的真相。

▲▼米可白姊姊剛進廁所沒多久就遇上意外。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



米可白坦言姊姊當時是住比較便宜的旅館，「她自己一個人住，一進去的時候，她就覺得睡得不好、不舒服。」但更恐怖的是，姊姊後來剛進廁所沒多久就遇上意外。

「大概待5秒，瞬間那個玻璃『啪』碎掉，沒有理由就裂掉！」米可白的姊姊也當場昏倒，完全不知道原因，「她就是在玻璃裂掉的時候瞬間昏倒。」

▲米可白姊姊當場昏倒。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



隔天朋友敲門才發現異狀，「玻璃都插在她的手上」，導致米可白的姊姊手筋受傷，至今仍需要復健，「後來才知道，原來那個飯店之前是人家要槍決的地方」，敏感體質的她似乎是遇到了無法說明的靈異現象。

▲▼米可白姊姊至今都需要復健。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。