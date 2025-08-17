黃仁勳也來吃！台42年老店「二代不當歌手賣豬腳」長子接棒赴日展店

▲五燈獎第三代黃郁傑，為早稻田大學經濟碩士，他以日式連鎖企業方式，改造老店。



圖文／鏡週刊

成立於1981年的五燈獎豬腳飯，原本是第一代黃炳南在三重擺攤，在第二代黃怡螢於在知名節目《五燈獎》拿到五度五關，而聲名大噪，店名由此而來。港星梁朝偉、AI教父黃仁勳都曾到店品嘗。

黃炳南退休前，將本店交棒兒子黃志賢打理，自強店則給黃怡螢負責。本店維持傳統老店風格，而黃怡螢經營的三家店，則在學霸兒子黃郁傑與母親爭取下，用日式連鎖企業模式再造。推出滷肉料理包，銷往日、澳，可說是台灣豬腳飯國際化的開端。

而五燈獎走向國際，並非是最近才有的打算。原來五燈獎第三代，自強店黃怡螢的長子黃郁傑，高中後就赴日求學，拿到早稻田大學經濟學士、MBA碩士的傲人學歷，就想在日本推廣家業。

「從小看父母那麼忙碌，我就立下一個志向，要把家業帶向世界。我之所以能出國念書，都是靠家裡的資源。覺得應該把台灣的傳統美食，推向世界。」黃郁傑說。他不只事是這樣想，拿到碩士後，就在日本以黃怡螢的名義成立公司，積極的想在日本開五燈獎分店，把豬腳飯帶到日本。

▲五燈獎豬腳老店自強店，採現代化經營，店內也裝設了自助點餐機。



但因為日本人沒有吃豬蹄膀的習慣，肉商又必須先建立信賴關係，才願意出貨。加上日本開店成本比台灣高很多，因此展店進步緩慢。黃郁傑認為，透過台灣商會在日本舉辦的產銷活動，有助於打響自家品牌。開始了行銷操作。



