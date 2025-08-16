H級櫻花妹無罩逛饒河！　「邊晃邊吃香腸」路人掏手機搶拍

記者王靖淳／綜合報導

日本寫真女星macca擁有「天然H乳無罩女神」的封號，日前才來台參加一年一度「TRE台北國際成人展」的她，最近在IG分享一段和網紅韶瑄「無罩」逛饒河夜市、邊走邊吃香腸的晃動短片，畫面中可見到許多路人的目光都被兩人的火辣穿著給吸引，紛紛拿出手機拍照及錄影。

▲macca、網紅韶瑄沒穿內衣逛饒河夜市。（圖／翻攝自Instagram／macca03x）

影片中可見到，macca身穿一件淺灰色的深V背心，剪裁相當大膽，裡面完全沒穿內衣，完美展現她的火辣身材，下身則搭配紅色短褲，她手上拿著一支香腸，對鏡頭露出燦爛的笑容。一旁的韶瑄則以白色鏤空上衣亮相，裡面同樣沒穿內衣，下身則搭配低腰短褲，手上同樣拿著一支香腸。兩人並肩站在一起，輪流對鏡頭邊跳便晃動胸部，同時也不忘擺出俏皮姿勢，一舉一動不但吸引路過民眾的目光，甚至有人露出驚訝的表情，紛紛拿出手機搶拍。

▲macca、網紅韶瑄無罩逛饒河夜市。（圖／翻攝自Instagram／macca03x）

macca配文寫道「我又想去台灣！」貼文及火辣影片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「快來吧」、「好可愛」、「妳們太辣了。」事實上，macca擁有一對傲人H奶，頻道專拍激凸搖奶、露出片，更有著「富士山Q奶」的封號。去年她來台出席AGA成人動漫展時曾坦言，確實有想過升級到I罩杯，但想採用物理方式幫助胸部「長大」，而非人工侵入式。