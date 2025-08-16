首部AI偶像劇糗了！男女主角「僵硬動作」挨轟尷尬　30秒預告曝光惹議

記者田暐瑋／綜合報導

香港TVB電視台近日宣布推出首部由人工智慧生成的偶像劇，打青春校園愛情故事，引發廣泛討論。然而預告曝光後，大批網友毫不買單，質疑此舉會削弱新人演員的生存空間，甚至可能讓本來就岌岌可危的電視產業陷入惡性循環。

預告片請點此

▲首部AI偶像劇誕生，男女主角都是AI生成。（圖／翻攝自微博）



該部AI偶像劇名為《在我心中，你是獨一無二》，主打青春校園愛情故事，圍繞男主角隱藏秘密的情節，風格類似韓日純愛小品，官方延續了先前舉辦全亞洲首場「AI小姐選美」的技術應用，暫未公布劇集的播出時程及集數，僅標註「即將首播」，吊足觀眾胃口。

▲首部AI偶像劇誕生，男女主角都是AI生成。（圖／翻攝自微博）



不過預告片曝光後，觀眾一眼便能看出AI演員的表情僵硬不自然，缺乏真人演員詮釋的生命力，雖然展現實驗精神，但也引來大量批評聲浪，直指TVB作為龍頭電視台卻選擇完全依賴生成影像，忽略培養新人的責任，導致收視流失，擔憂此舉恐進一步削弱演員的生存空間，甚至可能讓本已岌岌可危的電視產業陷入惡性循環。儘管批評聲音不斷，仍有部分支持者認為AI影視創作是全球影視產業的未來趨勢，TVB的嘗試值得肯定。