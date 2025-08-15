U:NUS有虛擬分身了！　親戴VR體驗嚇到：近到想伸手摸

記者蔡琛儀／台北報導

人氣男團U:NUS首次挑戰「虛擬分身演出」概念，參與「IN MY DREAM Welcome to U:NUS VERSE－XR 夢境派對」，成為首個採用4DG虛擬棚技術的偶像團體，U:NUS與粉絲展開20分鐘沉浸式旅程，帶領大家走入四首人氣單曲異世界宇宙。

▲▼U:NUS戴上VR裝置感受自己的虛擬演出。（圖／Funique 、滾石唱片提供）



展演以〈A-TOWN〉、〈塔莉亞〉、〈哈尼〉、〈修理偶〉四首單曲打造四大沉浸式音樂宇宙，採用全球最新4DGS虛擬棚掃描技術。四位成員高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐皆親自參與建模與錄製，更首次戴上VR裝置感受沉浸式場景。

高胥崴說與觀眾的距離感覺真的很近：「其實真的會想要伸手摸摸團員分身，但因為戴上VR裝置看不到旁邊的人，怕不小心碰到工作人員，所以我不敢伸手。」而蔡承祐對高有翔變魔術場景印象深刻，接著又爆料說：「有翔自己說有破綻，但我是沒看出來啦！」

8月14日搶先體驗場更有街舞男神田一德、新生代KAXA、wann及國民兄妹Anita、Ivan到場體驗，對對高規格VR製作讚譽有加，尤其特別喜愛〈哈尼〉的星際飛船畫面及〈修理偶〉回顧舞台。展覽正式開展後，觀眾可加購「虛擬MV掌鏡直拍」與「心動瞬間全身掃描」，與偶像同框並獲限量 3D 隨機實體卡。