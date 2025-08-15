快訊／小彤老師去年胰臟癌開刀　今「蓋棉被仍發抖」　診斷結果出爐

記者葉文正／台北報導

百萬粉絲兩性作家小彤，今PO文表示，「穿上毛襪，蓋了兩層棉被，全身還是一直發抖」，家人見苗頭不對，趕緊送她掛急診，發現高燒到38.4度，由於她去年因胰臟癌開刀並化療，發燒對她來說並不是正常的事，對此她也抽空回應了。

▲小彤老師今發燒急診。（圖／馬可孛羅公關）

小彤發文內容令人擔憂：「穿上毛襪，蓋了兩層棉被，全身還是一直發抖，這兩天忙下週的公關活動，一累就不行了現在是38.4度(平時約36.2)，沒聯絡上台大主治醫師（可能睡了）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小彤老師之前化療抗癌。（圖／翻攝自Facebook／兩性作家小彤）

小彤老師說，「沒有感染，發燒原因不明，抽了一堆血等兩週後報告。已吃退燒藥退燒了，離開急診室返家！這兩天太累了，忘了自己已經不是職場女“強”人了，呵呵沒有感染，不是新冠，發燒原因不明，抽了一堆血要等兩週後病毒報告。不是感染就安心多了，因為有胰臟癌友感染進醫院，未久就離世了，所以去急診時有些擔心。急診醫師開了退燒藥，退燒了，凌晨離開急診室返家！」

▲小彤老師樂觀抗癌。（圖／翻攝小彤老師臉書）

百萬兩性暢銷作家小彤去年因臉色「異常蠟黃」、「眼白極度黃澄」急診住院，體內發現2.3公分的胰頭腫瘤，證實是惡性。醫師指出，腫瘤長在胰臟頭部是好發、相對容易發現的部位，也因阻塞總膽管，會導致膽汁無法暢流至十二指腸，因而出現「黃疸」、「食慾不振」等症狀。