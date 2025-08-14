温昇豪罕見落下男兒淚！新戲全台首加「唇顎裂修復」自爆童年經歷

記者黃庠棻／台北報導

男星温昇豪今（14日）出席「羅慧夫顱顏基金會」無盡傳愛∞募款記者會，擔任年度愛心大使，現場不只和顱顏孩童暖心互動，更與家長一同慶祝唇顎裂女孩萁萁4歲生日，温昇豪提到今年初在宜蘭的互動過程，更曾讓他落下男兒淚，並呼籲社會大眾共同關注並支持顱顏疾病照護與重建。

▲温昇豪出席公益活動。（圖／羅慧夫顱顏基金會提供）

同時，温昇豪近期主演新作《整形過後》，不僅擔綱男主角，更以監製身份全程參與製作，特別在劇情中加入唇顎裂術後修復劇情，展現團隊對顱顏議題的用心。戲裡他是專業醫者；戲外則化身「顱顏天使」親自走入孩子世界，將拍戲時的感動化為實際行動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

温昇豪坦言，早在擔任愛心大使之前，他就對顱顏議題有些認識，他表示「小學時就有同學是唇顎裂的患者，因為已經做完修復手術，所以感覺不太出來，只是知道他嘴上一條白色的疤，講話有時不是那麼的清楚。」因此，當他深度了解羅慧夫顱顏基金會的公益活動後，特別想要去關注這個議題，就有了這次愛心大使的合作。

▲温昇豪出席公益活動。（圖／羅慧夫顱顏基金會提供）

今年5月，温昇豪前往宜蘭探訪顱顏家庭，與孩子們一起闖關、彩繪提袋DIY時，温昇豪被一位名叫「萁萁」的小女孩深深感動。當年醫生判定她只能存活七天，但在媽媽的不放棄與多次手術後，萁萁不僅健康成長，還展現活潑外向的個性。温昇豪哽咽表示：「那天，我跟萁萁媽媽聊了很多，當萁萁拉著我的手，我感受到她生命的韌性和力量。那份感動難以言喻，讓我在現場忍不住留下眼淚。」

《整形過後》影集挑戰深層心理與醫療倫理的各種議題，是全台首度納入唇顎裂術後修復劇情的影集，温昇豪強調「其實台灣大約每600到700個新生兒，就會有一個唇顎裂的小孩，但社會卻對這個議題認知度不高。」而且，在這個充滿容貌焦慮的時代，温昇豪認為這些孩子反而成了教會我們勇敢與堅持的老師。

▲温昇豪出席公益活動。（圖／羅慧夫顱顏基金會提供）

戲中，温昇豪不僅身兼男主角，更以監製身分深度參與劇本打磨、角色設定與拍攝細節，並透露：「其實一開始劇本設定的時候，團隊就有特別想挑戰一些比較少被主流戲劇提到的醫療議題，唇顎裂就是其中之一。」談及當中一場關於唇顎裂疤痕修復的手術戲，他才發現原來孩子可能要經歷二、三次甚至更多次手術，還要面對後續的心理陰影與社交隔閡。温昇豪坦言，以前對唇顎裂的印象僅止於「看起來不一樣」，現在才知道那背後的辛苦。

▲温昇豪出席公益活動。（圖／羅慧夫顱顏基金會提供）

作為今年愛心大使，温昇豪在記者會上真情呼籲：「我們不需要成為醫療專家，卻可以選擇理解與尊重。」他特別提到，「若有能力，每月一杯咖啡的錢，定期定額支持羅慧夫顱顏基金會，就能長期陪伴這些顱顏寶貝一路成長，給他們更多翻轉人生的機會。」