天心被小三燙死…馬志翔神隱　《我們六個》大姊心碎要爸放棄扶養

台劇《我們六個》是大愛電視最新力作，故事描繪真實社會事件，「六個孩子」經歷家變後，仍堅強面對生活，活出精彩人生。13日播出的第七集「天心送醫不治，孩子們接到『母親病危』電報，緊急趕到醫院，見到的卻是一具冰冷的遺體」，馬志翔飾演的父親林達生遲遲未出現，「大姊」游珈瑄情緒潰堤，憤怒連爸爸都叫不出口，直喊「林達生，你到底在哪裡？」讓全劇收視率衝到1.02，讓觀眾充滿共情。

▲台劇《我們六個》播出後獲得許多觀眾好評。（圖／大愛提供）

第七集天心飾演的郭富美在浴室遭燙傷，救護車緊急後送臺東醫院，豈料皮膚大面積潰爛，送到高雄大醫院仍搶救不治，悲愴的情節在大愛劇場YouTube頻道晚間八點一播出就累積近8000人同時觀看，太平間真實場景的現場，馬志翔掀開天心身上白布的那一刻「來看一下媽媽的臉，跟媽媽說再見」，六個孩子淚流滿面，網友也不忍直呼「好傷心！」

而不再信任爸爸的游珈瑄，把弟妹領到身後「我不要我的弟弟妹妹跟你回去有那個女人的家，我自己的弟弟妹妹我自己照顧」沒想到，14日播出的第八集更加揪心，游珈瑄為了能讓弟弟妹妹們繼續上學讀書，她決定休學打工。

另一方面，游珈瑄也深怕手足再被爸爸還有「那個女人」打擾生活，她搭上火車前往臺東，痛定思痛拿出放棄扶養切結書，給父親林達生（馬志翔飾）簽字，究竟爸爸會不會簽字，相信又會引起觀眾的另一波討論與共情。

下週，黃薇渟、涂善存、邱宇辰、陳妤、方語昕、安乙蕎等，長大後的「六個孩子」即將再度登場，各有成就的六人因為父親的離世再度齊聚，面對曾經的傷痛，他們將在告別式中一次釋放所有情緒，黃薇渟將有驚人哭戲，大聲吶喊對父親的歉意，邱宇辰也哽咽念出悼文，滿滿都是對父親的愛恨交織，有別於前九集的劇情超展開。

大愛劇《我們六個》播出後，角色原型大姊林秋伶也分享，希望「我們六個」的故事，所受的苦難「能對四十幾年後的當今社會有所溫柔的提醒」，林秋伶也真誠期盼「四十年後的今天，這塊土地上所有的未成年孩子們都能在公權力的展現下受到身心保護，慈善團體是人性光輝的體現，但積極保護未成年國民的身心靈成長是國家體制進步的體現，不是嗎？」

不只角色原型有感，連育有兩子的知名YouTuber陳彥婷也在Instagram轉發限動分享「因為這部片，我查了新聞，看了真實訪談，看完真的好down，但真的很佩服六個孩子撐過來了。」