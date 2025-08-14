胡一天「牽手正妹」爆戀情！陸網卻心疼她：拍戲從全世界帥哥路過

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星胡一天被狗仔爆料新戀情！他被拍到和長髮正妹牽手散步，互動親密，且助理曾陪女生去看診。而他新戲剛開拍，搭檔新生代女星田曦薇，同時戀情曝光，陸網心疼起合作女演員「拍戲從全世界的帥哥路過」。

▲胡一天新劇剛開拍，有狗仔爆料他的新戀情。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡一天與長髮正妹牽手散步，互動親密。（圖／翻攝自微博）

有娛樂博主表示，回顧田曦薇近年演出的劇集，已經3次發生合作的男星與其他女性傳戀愛緋聞。她與白敬亭合作《卿卿日常》，在劇集快開播時，男方被爆與宋轶的戀情緋聞；她演出時裝劇《半熟男女》，殺青後，與辛雲來飾演男女朋友，殺青後，男方爆出與張雪迎交往；她和胡一天合作偶像劇《天才女友》，新劇剛開拍，男方被爆新戀情。網友輪番留言「不僅拍戲從全世界的帥哥路過，還是超絕CP絕緣」、「田曦薇合作過的男演員都忙著談戀愛，小田只能默默拍戲，心疼」。

▲田曦薇、白敬亭合作《卿卿日常》，劇集開播前男方被爆與宋轶的緋聞。（圖／翻攝自微博）

▲田曦薇、辛雲來《半熟男女》演男女朋友，戲外辛雲來與張雪迎傳交往。（圖／翻攝自微博）



▲田曦薇搭檔胡一天拍《天才女友》，胡一天被拍到新戀情。（圖／翻攝自微博）



而田曦薇的粉絲表示，男演員的私人感情與田曦薇無關，呼籲大眾將注意力放在作品本身。事實上，她近年的戲劇成績相當亮眼，緊接著8月18日將播出新劇《子夜歸》，搭檔高顏值男神許凱，由於該劇屬於志怪題材，播出前已經深受期待。

▲田曦薇人氣越來越旺，新劇《子夜歸》將播出。（圖／翻攝自微博）